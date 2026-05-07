Capital y hoteleros avanzan en acuerdos para ordenar y fortalecer la oferta turística

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, mantuvo una reunión de trabajo junto a representantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada al fortalecimiento, ordenamiento y consolidación de la actividad turística en la ciudad.

El encuentro se desarrolló en la sede de la entidad empresaria y reunió a funcionarios municipales y referentes del sector privado vinculados al turismo, la hotelería y la gastronomía, en una instancia de articulación que buscó consensuar acciones destinadas a mejorar la oferta turística local y acompañar el crecimiento que viene registrando el sector en los últimos años.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, y el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, Aldo Sarquís. También participaron el director del Observatorio Turístico Municipal, Jorge Cejas; la administradora de la Secretaría, Lilian Ahumada; y la asesora de la Subsecretaría de Transformación y Gestión Pública del Municipio, María Elisa Gaso.

El ordenamiento de la oferta turística como eje central

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue el ordenamiento de la oferta turística de la Capital, un aspecto que desde el Municipio consideran prioritario para acompañar el crecimiento de la actividad y mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

En ese sentido, desde el área municipal se expusieron las acciones que actualmente se encuentran en desarrollo y los lineamientos sobre los cuales se trabaja para la elaboración de una ordenanza destinada a implementar una Plataforma Municipal de Prestadores de Servicios Turísticos.

La iniciativa busca convertirse en una herramienta orientada a promover, ordenar y coordinar la oferta turística local, incorporando además mecanismos de acompañamiento, impulso e incentivos destinados al sector.

Según se planteó durante el encuentro, el objetivo es avanzar hacia una estructura más organizada e integrada de la actividad turística, que permita fortalecer la competitividad del destino y consolidar mejores condiciones tanto para los prestadores como para los visitantes.

La regulación de los alojamientos temporarios

Otro de los ejes principales analizados durante la reunión estuvo relacionado con la actividad de los alojamientos temporarios, modalidad que, según se indicó, registró un importante crecimiento en la ciudad durante los últimos años.

En ese marco, desde el Municipio se comunicaron las acciones que se proyectan desarrollar para ordenar esta actividad, con una perspectiva participativa y orientada a promover la integración de estos alojamientos dentro de la oferta turística formal de la Capital. La intención planteada por las autoridades municipales apunta a incentivar la incorporación de estos servicios a una lógica de funcionamiento coordinada y competitiva, buscando generar mejores condiciones para el sector y contribuir a elevar los estándares de calidad de la experiencia turística.

Durante la reunión se destacó que el crecimiento de esta modalidad plantea nuevos desafíos vinculados al ordenamiento, la regulación y la integración de los distintos actores que forman parte de la actividad turística local.

Turismo de reuniones

Además del análisis sobre el ordenamiento de la oferta turística y la regulación de los alojamientos temporarios, otro de los temas tratados fue el fortalecimiento del turismo de reuniones.

Las partes coincidieron en la importancia de continuar impulsando estrategias conjuntas que permitan consolidar este segmento turístico y potenciar la capacidad de la Capital para recibir eventos, encuentros y actividades vinculadas al sector. Asimismo, se abordó la posibilidad de generar espacios de capacitación conjunta orientados a mejorar la calidad de los servicios turísticos de la ciudad.

En ese contexto, tanto desde el Municipio como desde la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos destacaron el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado como herramienta fundamental para sostener el crecimiento del turismo y fortalecer la calidad de la oferta local.