Bullying en Catamarca: el Colegio de Médicos reclama un compromiso colectivo

El Consejo Directivo del Colegio de Médicos de Catamarca se pronunció sobre el caso de bullying que tuvo como víctima a una jovencita, alumna del Colegio Privado Pía Didoménico, un episodio que provocó la indignación de la sociedad local y del país. A partir de esta situación, la institución difundió un comunicado en el que planteó la necesidad de transformar la preocupación social en un compromiso colectivo, con acciones concretas y sostenidas frente a la violencia y el hostigamiento entre adolescentes.

"Los recientes hechos de violencia y hostigamiento entre adolescentes que han conmocionado a nuestra provincia nos enfrentan a una realidad que exige mucho más que expresiones de preocupación o condena", expresa el documento, que coloca el problema en una dimensión que excede el repudio público ante episodios de estas características.

En ese sentido, el Colegio de Médicos recordó que el día anterior había adherido al pronunciamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Catamarca, y consideró necesario avanzar hacia una participación institucional activa frente a una problemática que compromete la salud integral, la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La posición de la entidad propone ampliar la respuesta frente al bullying. En lugar de limitar las intervenciones a manifestaciones posteriores a los hechos, plantea la necesidad de sostener medidas de prevención, detección temprana, acompañamiento y coordinación entre los distintos sectores involucrados.

El pronunciamiento pone el acento en la responsabilidad compartida de las instituciones y de la sociedad para abordar una situación que afecta a las infancias y adolescencias. La preocupación expresada por el caso concreto se convierte así en un llamado a construir mecanismos de trabajo que permitan actuar antes de que las consecuencias de la violencia se agraven.

El bullying como un problema de salud integral

Uno de los puntos centrales del comunicado es la definición del bullying como una problemática que no puede reducirse a un conflicto entre estudiantes ni considerarse una cuestión exclusiva del ámbito educativo.

"El bullying no es solamente un conflicto entre estudiantes ni una cuestión exclusiva del ámbito educativo. Sus consecuencias pueden afectar gravemente la salud física, psicológica y social de quienes lo padecen, por lo que su prevención y abordaje requieren respuestas interdisciplinarias y la participación comprometida de toda la sociedad", sostiene la institución.

Esta perspectiva amplía el alcance de las intervenciones necesarias. Para el Colegio de Médicos, el hostigamiento entre adolescentes debe abordarse considerando sus posibles consecuencias sobre distintas dimensiones de la salud y el bienestar de quienes lo sufren. Por ese motivo, entiende que la respuesta no puede quedar circunscripta a una sola institución o especialidad profesional.

El planteo también vincula la prevención del acoso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La salud integral, la dignidad y los derechos aparecen como ejes que deben orientar las acciones institucionales, tanto para evitar nuevos episodios como para acompañar a las personas afectadas.

Desde esta mirada, la participación de profesionales especializados, instituciones educativas, familias y organismos de protección de derechos resulta fundamental para desarrollar respuestas coordinadas. El objetivo es que las situaciones de violencia puedan ser identificadas oportunamente y reciban una intervención adecuada, con acompañamiento para quienes lo necesiten.

La entidad médica sostiene, de esta manera, que la atención no debe comenzar únicamente cuando el daño ya se produjo. La prevención y la detección temprana forman parte de una responsabilidad que involucra tanto a los profesionales de la salud como al conjunto de los actores sociales.

La responsabilidad de los adultos

El comunicado también invita a reflexionar sobre los comportamientos que los adultos transmiten a las nuevas generaciones. El Consejo Directivo considera que la prevención del bullying requiere revisar no solamente las conductas de niños y adolescentes, sino también los modelos de convivencia que se reproducen en los hogares, las instituciones, las redes sociales y los espacios públicos.

"Pero esta problemática también nos obliga a reflexionar sobre los modelos de convivencia que transmitimos como adultos", sostiene el documento. A continuación, la institución advierte sobre la contradicción que supone exigir respeto y empatía a los jóvenes mientras se naturalizan comportamientos agresivos en las relaciones cotidianas.

"No podemos exigir respeto, empatía y convivencia pacífica a nuestros niños y adolescentes mientras naturalizamos la agresión, la descalificación y la humillación en nuestros vínculos cotidianos, en las redes sociales y en los espacios de responsabilidad pública", manifiesta.

La reflexión apunta a la influencia que pueden tener las conductas adultas en la formación de niños y adolescentes. El respeto, la empatía y la convivencia pacífica, de acuerdo con el planteo institucional, no pueden limitarse a exigencias dirigidas a los jóvenes, sino que deben reflejarse en los comportamientos de quienes tienen responsabilidades familiares, educativas, sociales y públicas.

En esa línea, el Colegio de Médicos remarca que las familias, las instituciones y las personas que ejercen funciones de liderazgo deben asumir su responsabilidad por los ejemplos que ofrecen.

"Las familias, las instituciones y quienes ejercen funciones de liderazgo también debemos asumir nuestra responsabilidad en los ejemplos que ofrecemos", resalta el comunicado. El planteo coloca a los adultos en el centro de la reflexión y reclama coherencia entre los valores que se promueven y las conductas que se sostienen en la vida cotidiana. La prevención de la violencia, desde esta perspectiva, también requiere revisar las formas de relacionarse, comunicarse y resolver las diferencias.

El papel de los profesionales de la salud en la prevención

El Colegio de Médicos de Catamarca también definió el papel que considera necesario asumir desde el ámbito sanitario. La institución sostuvo que la responsabilidad médica no debe limitarse a intervenir cuando las consecuencias del hostigamiento ya son evidentes, sino que debe incorporar herramientas de prevención y acompañamiento.

"Desde nuestra responsabilidad médica entendemos que no debemos intervenir solamente cuando el daño ya se ha producido. La prevención, la identificación temprana de señales de alarma, la orientación familiar y el acompañamiento profesional oportuno también forman parte de nuestro compromiso con la salud integral", añade el texto.

Estos ejes forman parte de la visión institucional sobre la necesidad de anticiparse a las consecuencias del bullying. La detección temprana y el acompañamiento profesional aparecen como componentes de una respuesta que debe contemplar tanto la salud física como la psicológica y social.

Asimismo, el comunicado establece que el trabajo médico debe desarrollarse en articulación con otros sectores. La complejidad de la problemática exige, según la entidad, que los profesionales no actúen de manera aislada, sino que participen de estrategias compartidas con las instituciones y los organismos vinculados con la protección de niños, niñas y adolescentes.

Salud, Educación y las familias

Como parte de su pronunciamiento, el Consejo Directivo del Colegio de Médicos de Catamarca asumió el compromiso de promover una agenda de trabajo interinstitucional para impulsar estrategias coordinadas frente al bullying.

La propuesta contempla convocar a las autoridades provinciales de Salud y Educación, Sociedades Científicas, profesionales especializados, instituciones educativas, representantes de las familias y organismos de protección de derechos.

El propósito, según detalla el comunicado, es avanzar en acciones articuladas que permitan abordar las distintas etapas de la problemática, desde la prevención hasta la intervención y el acompañamiento de las personas involucradas.

La convocatoria propuesta incluye a los siguientes sectores:

Autoridades provinciales de Salud y Educación.

Sociedades Científicas.

Profesionales especializados.

Instituciones educativas.

Representantes de las familias.

Organismos de protección de derechos.

La participación de estos actores busca establecer una base de cooperación entre los ámbitos sanitario, educativo, familiar e institucional. El Colegio de Médicos plantea que el abordaje requiere coordinación y continuidad, con estrategias que permitan prevenir situaciones de violencia, identificar señales de alarma e intervenir cuando sea necesario.

En paralelo, la entidad anunció que promoverá instancias de capacitación y sensibilización destinadas a sus colegiados, con el objetivo de fortalecer el papel del médico como integrante de los equipos interdisciplinarios que intervienen ante estas situaciones.

Esta iniciativa incorpora una dimensión formativa a la respuesta propuesta. La capacitación y la sensibilización de los profesionales aparecen como herramientas para fortalecer su participación en la detección y el acompañamiento de casos, dentro de un esquema de trabajo que involucre a diferentes sectores.

Intimidad, dignidad y prevención

Otro de los aspectos destacados en el comunicado es la necesidad de proteger a las personas involucradas durante cualquier intervención. El Colegio de Médicos advirtió que las acciones destinadas a abordar situaciones de bullying deben preservar la intimidad y la dignidad de quienes atraviesan estos episodios.

"Toda intervención debe preservar la intimidad y la dignidad de las personas involucradas, evitando nuevas situaciones de exposición o revictimización", afirma la institución. Esta consideración establece un criterio para el tratamiento de los casos: las respuestas deben orientarse a proteger a las personas afectadas y evitar que las intervenciones generen nuevas situaciones de exposición o sufrimiento.

El cuidado de la intimidad y la dignidad se integra así a los principios que el Colegio de Médicos considera fundamentales para abordar el hostigamiento entre adolescentes. La respuesta institucional no debe limitarse a identificar el problema, sino que también tiene que contemplar la forma en que se acompaña a quienes lo padecen.

La entidad insiste en que el objetivo debe ser prevenir la violencia antes de que sus consecuencias se hagan visibles. "No alcanza con repudiar la violencia cuando sus consecuencias se hacen visibles. Es necesario trabajar para prevenirla", enfatiza el documento.