Bullying en Catamarca suspendieron por medio año el aporte estatal al Pía Didoménico

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso la suspensión del 100% del aporte estatal correspondiente al nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico, por el término de seis meses, a partir del 2 de noviembre. La decisión se tomó luego de un sumario administrativo que acreditó incumplimientos institucionales en el tratamiento de situaciones de conflictividad y hostigamiento entre estudiantes.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición N.º 1027/2026, emitida por la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa. Para llegar a esta determinación, durante la investigación se analizaron antecedentes documentales, los descargos presentados por el establecimiento y los informes elaborados por las distintas áreas intervinientes.

De acuerdo con las conclusiones de la Comisión Instructora Sumarial, la institución tenía conocimiento de las situaciones investigadas, al menos desde los primeros días de junio de 2026. Sin embargo, la investigación no encontró constancias que acreditaran que el colegio hubiera comunicado oportunamente los hechos a las autoridades educativas, derivado las situaciones a la Dirección Provincial de Mediación Escolar o articulado acciones con los organismos competentes en materia de protección de derechos.

Las observaciones también alcanzaron la aplicación de los protocolos vigentes. En ese sentido, no se pudo acreditar su implementación integral ni la existencia de un abordaje interdisciplinario sostenido, acompañado por registros de seguimiento y evaluación que permitieran documentar las intervenciones realizadas.

A estas deficiencias se sumaron irregularidades en la documentación y autorización de las decisiones vinculadas con la escolarización no presencial de estudiantes, otro de los aspectos señalados durante el procedimiento administrativo.

Un plan de mejora con plazos, responsables y evaluación

Además de la suspensión del financiamiento público, la entidad propietaria del colegio deberá presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la disposición. El documento tendrá que contemplar medidas concretas para corregir las deficiencias detectadas y establecer responsables, plazos de ejecución, metas y mecanismos de evaluación.

El objetivo será introducir cambios verificables en los procedimientos institucionales, especialmente en aquellos vinculados con la prevención y el abordaje de situaciones de violencia y hostigamiento dentro del ámbito escolar.

Entre los aspectos que deberán formar parte de la propuesta se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, intervención y comunicación ante situaciones conflictivas, la mejora de la convivencia escolar y una mayor participación de las familias en estos procesos.

También se estableció la necesidad de crear espacios seguros de escucha para los estudiantes, con el propósito de incorporar instancias institucionales que permitan atender sus situaciones y necesidades.