El ISAC dictará taller gratuito para construir sikus y acercarse a la música andina

Sikus gratuito, una iniciativa destinada a quienes tengan interés en acercarse a la música andina, conocer uno de sus instrumentos más representativos y experimentar de manera directa con su construcción. La actividad se desarrollará en el marco del proyecto "Música Andina en Catamarca" y estará a cargo de estudiantes de 4º año del Profesorado de Música de la institución.

La propuesta plantea una experiencia práctica y participativa, en la que los asistentes tendrán la posibilidad de construir su propio siku y, al mismo tiempo, aproximarse a los conocimientos culturales que rodean a este instrumento de raíz andina. El encuentro no se limitará a la elaboración material, sino que también incluirá contenidos vinculados con su origen, su importancia dentro de la cultura andina y algunos elementos de la cosmovisión de los pueblos que forman parte de esa expresión musical.

De esta manera, el taller busca relacionar la construcción del instrumento con los saberes, la identidad y las raíces culturales de la música andina, generando un espacio de aprendizaje y valoración en Catamarca.

Construcción y conocimiento cultural

El eje central de la actividad será la posibilidad de que cada participante atraviese una experiencia de construcción del siku. La iniciativa apunta a que el acercamiento al instrumento se produzca desde la práctica, con una dinámica que permita aprender y participar de manera activa.

Durante el encuentro, además, se abordarán aspectos que permiten comprender el significado del siku más allá de su dimensión musical. Los contenidos previstos incluirán referencias a su origen, su lugar dentro de la cultura andina y algunos elementos de la cosmovisión andina, con el propósito de vincular la experiencia de construcción con el universo de conocimientos y tradiciones que acompaña a esta expresión.

Fecha, horario y lugar

El encuentro se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 09:30 horas, en el auditorio del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

Los datos principales de la convocatoria son:

Actividad: Taller de Construcción de Sikus.

Modalidad: gratuita, práctica y participativa.

Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

Horario: 09:30 horas.

Lugar: Auditorio del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

Inscripción: previa y obligatoria según la convocatoria.

La organización informó que la participación requiere completar la inscripción anticipada. El formulario habilitado para registrarse se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Inscripción al Taller de Construcción de Sikus

El taller forma parte del proyecto final de la cátedra Producción Final Interdisciplinar, correspondiente al 4º año del Profesorado de Música del ISAC. La materia está a cargo de la profesora Eliana Rodríguez, en cuyo marco los estudiantes desarrollan esta propuesta de acercamiento y difusión de la música andina.

La propuesta es impulsada por los estudiantes Federico Nielsen y Sebastián Mendez, quienes invitan a la comunidad a participar del taller y acercarse a conocer, construir y hacer sonar este instrumento de raíz andina.