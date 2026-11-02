Padres tomaron pacíficamente la Escuela N.º 483 en Santa Rosa: denuncian malos tratos

Padres de alumnos de la Escuela N.º 483 de Dos Pocitos, ubicada en el departamento Santa Rosa, realizaron este lunes una toma pacífica del establecimiento educativo para exigir respuestas de las autoridades ante un conflicto denunciado con una docente de Educación Física.

La medida fue impulsada por las familias, que manifestaron su preocupación por distintas situaciones que, según señalaron, estarían afectando a los estudiantes y el normal desarrollo de las actividades escolares. El reclamo cuenta con el acompañamiento de alrededor de 15 padres, quienes decidieron llevar adelante la protesta con el objetivo de obtener una respuesta concreta de las autoridades competentes.

La toma pacífica se desarrolló en un contexto de preocupación por el bienestar de los alumnos. Las familias sostienen que es necesario que se adopten medidas urgentes frente a los hechos denunciados y que se garantice que los niños puedan continuar con sus clases en condiciones adecuadas.

El conflicto señalado por los padres involucra a una docente de Educación Física y comprende presuntas situaciones de maltrato, posibles represalias hacia estudiantes y otros episodios que, de acuerdo con las manifestaciones de las familias, repercutirían en el funcionamiento cotidiano de la escuela.

Las denuncias de presunto maltrato y posibles represalias

La preocupación de los padres no surgió exclusivamente con la protesta de este lunes. Las familias habían manifestado previamente su inquietud por situaciones que consideran perjudiciales para los alumnos y que, según denunciaron, estarían relacionadas con el conflicto con la docente.

Entre los principales aspectos señalados se encuentran las presuntas situaciones de maltrato, las posibles represalias hacia estudiantes y otros hechos que afectarían el normal desarrollo de las actividades escolares.

Los planteos de las familias se centran en la necesidad de que estas situaciones sean atendidas por las autoridades educativas y de que se establezcan medidas que permitan resguardar a los alumnos.

En ese marco, la toma pacífica del establecimiento representa una expresión colectiva del reclamo de los padres, quienes buscan que el conflicto tenga una respuesta institucional y que las condiciones de cursado de los estudiantes no continúen siendo motivo de preocupación.

La protesta se desarrolla en torno a una demanda concreta: que las autoridades competentes intervengan de manera urgente ante los hechos denunciados y evalúen las medidas necesarias para garantizar un ambiente escolar adecuado y seguro.

"Nuestros hijos no pueden seguir siendo perjudicados"

Durante la manifestación, los padres expresaron su inquietud por el bienestar de los alumnos y reclamaron una intervención urgente de las autoridades competentes.

El mensaje de las familias puso el foco en la necesidad de priorizar la situación de los estudiantes y evitar que el conflicto denunciado continúe afectando su experiencia escolar. "Nuestros hijos no pueden seguir siendo perjudicados. Exigimos medidas urgentes de las autoridades educativas", expresaron los manifestantes durante la protesta.

La declaración sintetiza el eje central del reclamo: las familias buscan que se adopten decisiones que permitan garantizar la continuidad de las clases en un entorno apropiado para los alumnos. El planteo también apunta a que las autoridades educativas brinden respuestas sobre las situaciones denunciadas y determinen qué medidas corresponden frente al conflicto con la docente de Educación Física.

La presencia de alrededor de 15 padres en la toma pacífica refleja el acompañamiento de un grupo de familias que decidió expresar públicamente su preocupación por las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares.

El pedido de garantías para la continuidad de las clases

Uno de los principales objetivos de la protesta es que los estudiantes puedan continuar sus clases en un ambiente adecuado y seguro. Los padres consideran necesario que las autoridades educativas intervengan para atender las denuncias y adoptar las medidas que correspondan.

La preocupación expresada por las familias está vinculada tanto con el bienestar de los alumnos como con el normal desarrollo de las actividades dentro del establecimiento. En ese sentido, el reclamo busca una respuesta que permita abordar el conflicto denunciado y garantizar condiciones apropiadas para la continuidad educativa.

La toma pacífica de la Escuela N.º 483 de Dos Pocitos se convirtió así en una instancia de exigencia hacia las autoridades, en la que los padres solicitaron que se dé curso a sus planteos y se evalúe la situación que involucra a la docente de Educación Física. El pedido de intervención urgente se mantiene como el principal eje de la protesta. Las familias reclaman que se adopten medidas necesarias para evitar que los estudiantes continúen siendo perjudicados por las situaciones denunciadas.