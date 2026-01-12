Cada cuánto debo revisar los frenos de mi auto y qué pasa si no lo hago

Cuando se trata de la seguridad vehicular, pocos sistemas son tan cruciales como el de frenado. Ignorar el mantenimiento regular de los frenos puede llevar a consecuencias graves que pueden afectar la integridad del vehículo

Aspectos que se deben tener en cuenta

Desgaste excesivo de las pastillas de freno: Las pastillas de freno están diseñadas para desgastarse, ya que actúan como la primera línea de defensa en el sistema de frenado. Sin una revisión periódica, estas pastillas pueden desgastarse completamente, lo que lleva a que el metal de las pastillas roce directamente con el metal del disco de freno. Esto no solo reduce la eficacia de los frenos, sino que también puede causar daños irreparables en los discos, aumentando significativamente los costos de reparación.

Pérdida de eficacia en el frenado: A medida que el sistema de frenos se desgasta, su capacidad para detener el auto se ve comprometida. Esto es especialmente peligroso en situaciones de emergencia donde la capacidad de respuesta del vehículo es crucial.Un sistema de frenos que no está bien mantenido puede resultar en un aumento del espacio necesario para detener el vehículo, lo que potencialmente podría causar un accidente.

Daños en el rotor de frenos: Si las pastillas de freno están desgastadas y no se reemplazan a tiempo, los rotores del freno pueden comenzar a dañarse. Los rotores desgastados o dañados pueden vibrar, lo que se siente a través del pedal del freno, y esta vibración es un claro indicativo de que el sistema de frenos necesita atención inmediata.

Desgaste de otros componentes: El sistema de frenos es complejo y consiste en varias partes que trabajan en conjunto. La negligencia en una parte puede llevar a un estrés excesivo en otras, como las mangueras y líneas de freno, cilindros maestros y calibradores, aumentando el riesgo de fallos mecánicos en todo el sistema.

Costos de reparación elevados: Postergar el mantenimiento de los frenos no solo es peligroso, sino también económicamente imprudente. Los costos de reparar un sistema de frenos dañado por negligencia son significativamente mayores que los de un mantenimiento regular. Además, el daño a los rotores o a otros componentes puede llevar a reparaciones aún más costosas y laboriosas.

¿Cada cuánto se deben cambiar las pastillas?

Aunque no existe un número exacto de kilómetros, sí hay varios indicadores claros que permiten detectar el desgaste de las pastillas de freno:

Kilometraje recorrido: lo ideal es revisarlas cada 20.000 a 40.000 km, según el tipo de uso. Grosor de las pastillas: al desmontar la rueda, si el espesor del material de fricción es demasiado fino o la ranura central ya no se distingue, es hora del cambio. Ruidos extraños: un chillido agudo al frenar suele ser una señal de desgaste. Vibraciones en el pedal: sentir temblores o irregularidades al frenar indica que algo no está funcionando correctamente. Falta de sensibilidad: si necesitás ejercer mucha fuerza sobre el pedal para detener el auto, probablemente las pastillas estén gastadas.

¿Cuánto cuesta cambiar las pastillas de freno?

En comparación con otros arreglos, el cambio de pastillas se encuentra entre los más accesibles. Actualmente, un juego de pastillas (delanteras o traseras) ronda los $60.000 en promedio (modelo de referenia Citroen C4), aunque el precio puede variar según el modelo del auto y si se eligen repuestos originales o alternativos.

A esto se suma la mano de obra del mecánico, aunque la buena noticia es que el reemplazo suele demorar menos de 30 minutos.

Es importante recordar que un vehículo tiene cuatro juegos de pastillas (uno por cada rueda). Lo recomendable es cambiar de a pares: primero las delanteras y luego las traseras, o viceversa.