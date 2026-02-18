Calor y tormentas: Así va a estar este miércoles en Catamarca

El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa una jornada inestable en Catamarca, con temperaturas elevadas y probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche.

De hecho luego de una mínima de 24 grados durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para la mañana que la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 27 grados, con viento del Norte en el mismo rango de velocidad, entre 13 y 22 km/h. En este período, las chances de lluvia continuarán siendo bajas.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia la tarde, cuando se prevé un marcado aumento de la inestabilidad. Se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubicará entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura alcanzará el pico máximo del día con 34 grados, configurando una jornada calurosa. El viento rotará hacia el Oeste y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Para la noche, las condiciones de inestabilidad persistirán con probables tormentas y una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 30 grados, mientras que el viento volverá a incrementarse levemente, soplando desde el Sudeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

No se prevén ráfagas significativas para ninguna franja horaria del día, según la información disponible.

De este modo, la jornada del miércoles se presentará con dos etapas bien diferenciadas: una primera mitad mayormente nublada y calurosa, sin lluvias relevantes, y una segunda mitad con condiciones propicias para tormentas, especialmente durante la tarde y la noche.

