Calor y viento: así va a estar el clima en Catamarca

Llegando al fin de semana las temperaturas suben y para prueba lo que va a pasar este jueves. Es así que este día será una jornada calurosa, con un registro máximo previsto de 37 grados, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones del tiempo presentarán algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día, siendo despejado de la tarde en adelante.Mientras que el viento soplará desde el sector Norte.

Mañana con nubosidad

Para la mañana se anticipa algo de nubosidad. La temperatura ya se mostrará alta con 28 grados, mientras que el viento del Norte incrementará su intensidad, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h. Uno de los aspectos destacados del pronóstico será la presencia de ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, previstas para este período.

Tarde calurosa

El período de mayor temperatura llegará durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 37 grados, convirtiéndose en el momento más caluroso de la jornada. En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que esté mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10%. El viento continuará soplando desde el norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían mantenerse entre los 42 y 50 km/h.

La noche continuará con calor

Durante la noche persistirán las condiciones de nubosidad. La temperatura se ubicará en torno a los 35 grados, por lo que el descenso térmico será moderado respecto de los valores registrados durante la tarde.

El viento continuará soplando del mismo sector, aunque disminuirá su velocidad, con registros de entre 13 y 22 km/h. Sin embargo, las ráfagas podrían mantenerse entre los 42 y 50 km/h.