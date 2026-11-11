León XIV sigue conmoviendo: "Este país tiene dos Papas, uno nacido aquí y otro por adopción"

El Papa León XIV compartió este miércoles un emotivo mensaje de despedida de la Argentina, luego de completar cuatro días de actividades religiosas y encuentros con los fieles en el país. A través de sus redes sociales, el Sumo Pontífice expresó su agradecimiento por el recibimiento que tuvo durante su primera visita apostólica y dedicó un reconocimiento especial a la tierra donde nació su antecesor, el papa Francisco.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía del Pontífice junto a una imagen de la Virgen de Luján, una referencia religiosa que también formó parte de las expresiones de afecto incluidas en su mensaje de despedida.

En sus primeras palabras, León XIV manifestó su agradecimiento a Dios por las experiencias vividas durante su estadía y destacó la calidez con la que fue recibido por los argentinos.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa", expresó. La frase sintetizó el reconocimiento del Santo Padre hacia las muestras de afecto que recibió durante las distintas actividades desarrolladas en territorio argentino. También puso de relieve el significado particular que tuvo para él visitar el país de origen de Jorge Bergoglio, su antecesor en el liderazgo de la Iglesia católica.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

"Este país tiene dos Papas"

Uno de los fragmentos más destacados de la publicación fue la referencia que León XIV hizo sobre el vínculo entre la Argentina y los dos últimos pontífices.

"Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", manifestó. Con estas palabras, el Pontífice estableció una relación simbólica entre Francisco, nacido en la Argentina, y su propia figura, a quien presentó como un Papa unido al país por un vínculo de afecto y pertenencia construido durante su visita.

La expresión adquirió especial significado en el contexto de su primera gira apostólica por territorio argentino, caracterizada por las multitudinarias celebraciones religiosas, los encuentros con los fieles y las constantes referencias a la figura de Jorge Bergoglio.

El recuerdo de Francisco estuvo presente durante distintos momentos de la visita de León XIV. La condición de la Argentina como tierra natal de su antecesor constituyó uno de los elementos centrales de su mensaje y una referencia que volvió a aparecer en las palabras elegidas para despedirse.

Al definir al país como una tierra que ahora tiene dos Papas, uno nacido en ella y otro por adopción, León XIV expresó la cercanía que sintió durante los cuatro días de actividades religiosas y encuentros con la comunidad católica.

Cuatro días de actividades religiosas y encuentros con los fieles

La despedida del Santo Padre llegó después de cuatro jornadas de actividades religiosas y encuentros con los fieles, durante las cuales se desarrollaron multitudinarias celebraciones y distintas manifestaciones de acompañamiento popular. En ese marco, las referencias a Francisco ocuparon un lugar destacado en el recorrido de León XIV. El Pontífice recordó en reiteradas oportunidades a su antecesor y reconoció el significado que tiene la Argentina como su tierra natal.

La publicación de este miércoles permitió reunir nuevamente esos elementos en un mensaje dirigido a los argentinos. El agradecimiento por la recepción, la referencia a Francisco y la identificación de la Argentina como un país con el que siente una relación especial fueron los ejes de sus palabras.

La fotografía junto a la imagen de la Virgen de Luján acompañó el texto y reforzó el carácter religioso de una despedida que tuvo como escenario final el cierre de su visita apostólica.

El agradecimiento del Papa no se limitó a una referencia protocolar. Al expresar que se había sentido como en casa, León XIV destacó el cariño de los fieles y el vínculo que pudo establecer con la sociedad argentina durante su permanencia en el país.