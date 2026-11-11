Tras una histórica visita a la Argentina, León XIV ya va rumbo a Perú

Tras una histórica visita pastoral de cuatro días a la Argentina, el Papa León XIV llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza para emprender viaje rumbo a Perú, donde continuará con la tercera etapa de su gira apostólica. Su partida estuvo acompañada por una ceremonia oficial de despedida, encabezada por el presidente Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El cierre de la estadía del Santo Padre estuvo marcado por el reconocimiento a la recepción que tuvo durante su paso por el país y por un mensaje dedicado a la solidaridad de los argentinos. En su última misa en territorio nacional, León XIV recordó al papa Francisco y pronunció una frase que sintetizó parte de su homilía: "Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita".

La despedida institucional tuvo lugar en Ezeiza, donde las autoridades nacionales se hicieron presentes para acompañar al Pontífice antes de su partida. Minutos después de las 14, Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno, entre otros integrantes del gabinete, arribaron al aeropuerto para participar del encuentro protocolar.

En ese contexto, el Presidente saludó al Sumo Pontífice y a los obispos que se encontraban presentes. Posteriormente, lo acompañó hasta la escalera del avión, en el último tramo de su despedida en suelo argentino.

Karina Milei: "Argentina lo espera siempre"

Luego de la despedida oficial, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un extenso mensaje en la red social X para expresar su agradecimiento al papa León XIV por los cuatro días de visita pastoral en la Argentina.

En su publicación, la funcionaria destacó el recorrido del Santo Padre por distintos puntos del país y las palabras de afecto que dedicó a la Patria. "Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria", escribió.

El mensaje también incluyó una valoración sobre la recepción que tuvo el Pontífice durante su estadía. Karina Milei consideró que los argentinos estuvieron "a la altura de esta histórica visita pastoral", al referirse a la manera en que el país recibió al Santo Padre a lo largo de las distintas jornadas.

En esa misma línea, señaló que la visita estuvo atravesada por sentimientos de amor, esperanza y fe, tres conceptos que identificó como centrales durante los días compartidos con León XIV.

La secretaria general de la Presidencia también hizo referencia a la trascendencia que tuvo el acontecimiento para la sociedad argentina y sostuvo que esos momentos permanecerán "para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos".

El mensaje concluyó con una expresión que sintetizó el reconocimiento y la expectativa de un nuevo encuentro con el Pontífice: "¡Argentina lo espera siempre!".

El abrazo entre Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno

Mientras el avión permanecía en el aeropuerto a la espera de iniciar el viaje hacia Perú, se produjo otra escena que formó parte de la despedida. Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno se fundieron en un abrazo antes de retirarse del lugar.

El gesto tuvo lugar después del saludo presidencial al Santo Padre y de que el mandatario lo acompañara hasta la escalera de la aeronave. De esta manera, las autoridades nacionales concluyeron su participación en la ceremonia oficial organizada para despedir al líder de la Iglesia católica.

A cierta distancia, detrás de un vallado, un grupo de niños seguía el desarrollo de la partida y levantaba pequeñas banderas del Vaticano para saludar al Pontífice. La imagen de los chicos despidiendo a León XIV acompañó los últimos momentos de su presencia en territorio argentino.

La escena reunió dos expresiones de la jornada: por un lado, el protocolo institucional encabezado por el Presidente y los funcionarios nacionales; por otro, las manifestaciones de afecto de quienes se acercaron para acompañar la partida del Santo Padre.

Rumbo a Lima, tercera etapa de la gira apostólica

Concluidos los cuatro días de visita pastoral en la Argentina, León XIV se preparaba para partir rumbo a Lima, Perú, donde continuará con la tercera etapa de su gira apostólica.

La despedida en Ezeiza marcó así el cierre de su paso por el país, después de una agenda que tuvo como uno de sus momentos finales la última misa, durante la cual recordó al papa Francisco y destacó la solidaridad de los argentinos.