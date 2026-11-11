Suspenden la reapertura del Paso San Francisco: hasta cuándo continuará cerrado

La reapertura del Paso Internacional San Francisco, que había sido prevista para mañana, jueves 12 de noviembre, fue suspendida. Así lo informó el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte del Gobierno de Catamarca a través de un comunicado oficial, en el que confirmó que el cruce fronterizo permanecerá cerrado al tránsito internacional hasta nuevo aviso.

La decisión modifica el cronograma que había sido comunicado anteriormente y deja sin efecto la fecha establecida para el regreso de la circulación internacional por este paso. De esta manera, quienes tenían previsto utilizar el corredor deberán tener en cuenta que la habilitación anunciada no se concretará en la jornada prevista.

El comunicado oficial y la continuidad del cierre

Desde el organismo provincial fueron precisos al comunicar la modificación y señalaron que la suspensión alcanza directamente a la reapertura anunciada.

En el texto difundido, indicaron: "Informamos que la reapertura del Paso Internacional San Francisco, prevista para mañana, jueves 12 de noviembre, queda suspendida. En consecuencia, el Paso continuará cerrado al tránsito internacional hasta nuevo aviso. Esta modificación deja sin efecto la fecha de reapertura comunicada anteriormente".

La comunicación establece, por lo tanto, la continuidad del cierre y aclara que no hay una nueva fecha de habilitación informada. La situación queda sujeta a futuras comunicaciones oficiales por parte de las autoridades correspondientes.

Recomendaciones para quienes tengan previsto viajar

Ante este escenario, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte también hizo un llamado de atención a las personas que tenían planificado viajar y contemplaban utilizar el Paso Internacional San Francisco como parte de su recorrido.

El organismo solicitó expresamente que los viajeros tengan en cuenta la suspensión y consulten los canales oficiales antes de iniciar el trayecto, con el objetivo de evitar desplazamientos basados en información que perdió vigencia.

"Solicitamos a quienes tengan previsto viajar que tengan en cuenta esta información y consulten los canales oficiales antes de iniciar su recorrido", señalaron desde el Ministerio.