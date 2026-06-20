Cambio demográfico: Capital articula acciones con el CONICET, UNCA y Provincia

La secretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Dra. Ana Fernanda "Cocó" Lagoria, encabezó el pasado miércoles una reunión de trabajo junto a representantes del CONICET, especialistas en demografía de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y autoridades del Gobierno de la Provincia.

El encuentro tuvo como objetivo central continuar fortaleciendo el trabajo interinstitucional vinculado al análisis, seguimiento y diagnóstico del cambio demográfico y el envejecimiento poblacional que atraviesa Catamarca.

En la jornada participaron los doctores Daniel Quiroga y Norma Macías, la licenciada Norma Cordero y Diego Moya, en representación de la casa de altos estudios y del organismo científico; además del secretario de Gobierno y Coordinación de la Provincia, licenciado Leandro Quiroga Barros.

Durante la sesión se llevó a cabo un valioso intercambio de información, datos y perspectivas sobre las transformaciones demográficas que experimenta la provincia, con especial atención en el envejecimiento poblacional proyectado para las próximas décadas como consecuencia del descenso sostenido de las tasas de natalidad locales.

Los participantes coincidieron en la importancia de generar de forma permanente estos espacios de análisis y planificación que permitan anticipar los desafíos que estos cambios plantean para las políticas públicas, particularmente en áreas estratégicas como salud, educación, desarrollo social, empleo e infraestructura.

Al respecto, desde la Secretaría de Salud destacaron la relevancia de consolidar el trabajo conjunto entre los sectores científicos, académicos y gubernamentales para generar diagnósticos precisos y diseñar estrategias que permitan dar respuestas oportunas a las necesidades presentes y futuras de la población catamarqueña.