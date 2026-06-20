Más de 270 estudiantes de la Capital prometieron lealtad a la Bandera

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una jornada atravesada por el fervor patriótico al tomar la promesa de lealtad a la Bandera a más de 272 estudiantes del Sistema Educativo Municipal. El acto se desarrolló como un encuentro de profunda carga emocional, en el que se puso en valor el rol de la educación y la construcción de ciudadanía desde las aulas.

La ceremonia reunió a estudiantes de distintos niveles en un momento especialmente significativo: los alumnos de 4º grado realizaron su primer "sí" a la Patria, mientras que los jóvenes de 6º año reafirmaron su compromiso con los valores nacionales frente a toda la comunidad educativa.

Más de 272 estudiantes y un doble gesto de compromiso

El acto tuvo como protagonistas centrales a los estudiantes, quienes fueron parte de una experiencia cargada de simbolismo y pertenencia.

Más de 272 estudiantes participaron de la promesa.

participaron de la promesa. Los alumnos de 4º grado realizaron su primera promesa de lealtad a la Bandera.

realizaron su primera promesa de lealtad a la Bandera. Los estudiantes de 6º año reafirmaron su compromiso con los valores nacionales.

Este doble gesto —inicio y reafirmación— dio al encuentro una dimensión especial, en la que distintas etapas del recorrido educativo se unieron bajo un mismo símbolo: la Bandera celeste y blanca.

Autoridades presentes en el acto

Acompañando al jefe comunal estuvieron diversas autoridades municipales, quienes participaron del desarrollo del evento:

Marquesa Blanco , secretaria de Educación y Cultura.

, secretaria de Educación y Cultura. Francisco Sosa , presidente del Concejo Deliberante.

, presidente del Concejo Deliberante. Néstor Toledo , director de Educación.

, director de Educación. Emilio Ramaci , director del Nodo Tecnológico.

, director del Nodo Tecnológico. Entre otras autoridades municipales.

La presencia institucional reforzó el carácter colectivo del acto, que integró a diferentes áreas de gestión vinculadas a la educación y el desarrollo comunitario.

El mensaje educativo de Miriam López

En el inicio de la ceremonia, la directora de la Escuela Municipal N.º 1 «El Principito», Miriam López, ofreció un discurso de fuerte contenido histórico y formativo. En sus palabras, destacó la figura de Manuel Belgrano, creador de la Bandera, a quien describió como un hombre que soñó con un país libre y que entendía a la educación como el camino hacia un futuro mejor.

La docente subrayó el sentido profundo de la jornada al señalar:

"Hoy nos reúne una de las celebraciones más emotivas de nuestro calendario patrio. Recordamos a Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, un hombre que soñó con un país libre y creyó que la educación era el camino para construir un futuro mejor".

Dirigiéndose a los estudiantes, añadió un mensaje de fuerte carga emocional y formativa:

"Cuando dentro de unos instantes pronuncien esa promesa, háganlo con el corazón, porque la bandera no sólo representa nuestra historia, sino también el futuro que ustedes están llamados a construir con esfuerzo, con responsabilidad y con esperanza".

La palabra del intendente Gustavo Saadi

Posteriormente, el intendente Gustavo Saadi tomó la palabra para agradecer el compromiso cotidiano de docentes, directivos y familias que sostienen el sistema educativo de la ciudad. En su intervención, destacó el valor del trabajo colectivo que hace posible la formación de los estudiantes.

Durante el acto, el jefe comunal pidió un especial y cálido aplauso para el coro infantil municipal, que se destacó por su interpretación en lenguaje de señas, gesto que fue especialmente reconocido por los presentes.

Acto seguido, Saadi procedió a tomar la tradicional promesa a los estudiantes frente a la bandera celeste y blanca.

La promesa a la Bandera: valores y compromiso ciudadano

En uno de los momentos centrales de la jornada, los estudiantes respondieron con convicción a la fórmula institucional de la promesa, comprometiéndose a:

Defender, respetar y amar la Bandera .

. Actuar con fraterna tolerancia y respeto .

. Estudiar con firme voluntad .

. Ser ciudadanos libres y justos .

. Aceptar solidariamente las diferencias de todos los habitantes del suelo común.

Transmitir en sus actos los valores permanentes e irrenunciables.

Este compromiso colectivo fue pronunciado frente a la Bandera como símbolo de identidad, pertenencia y futuro compartido.

Cierre emotivo con aplausos y un grito colectivo

El cierre del encuentro estuvo marcado por un clima de alta emotividad. Las familias presentes acompañaron con un aplauso cerrado, mientras toda la comunidad educativa municipal culminó la ceremonia con el unísono grito de "¡Viva la Patria!".

El acto dejó así una postal de fuerte identidad colectiva, en la que la educación, los valores cívicos y el sentimiento patriótico se entrelazaron en una jornada que reafirmó el vínculo entre escuela y ciudadanía.