El Paso Internacional San Francisco permanece cerrado por acumulación de nieve

Vialidad Nacional informó este sábado que el Paso Internacional San Francisco, en la provincia de Catamarca, permanece cerrado al tránsito hasta nuevo aviso debido a la acumulación de nieve sobre la calzada.

Según el comunicado oficial emitido a las 9:00 del 20 de junio de 2026, la restricción afecta tanto a la Ruta Nacional 60, del lado argentino, como a la Ruta CH-31, en territorio chileno.

El organismo precisó que la medida fue adoptada por razones de seguridad vial ante las condiciones climáticas registradas en la zona cordillerana.

Asimismo, se indicó que personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en las tareas de despeje para restablecer la transitabilidad del corredor internacional.

Paso Internacional San Francisco: permanece cerrado por acumulación de nieve

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender viaje y respetar las indicaciones de los organismos de control.

El Paso Internacional San Francisco es uno de los principales corredores de integración entre Catamarca y Chile, por lo que su habilitación dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del avance de los trabajos sobre la calzada.