Día de la Bandera: ¿Por qué se celebra hoy, 20 de junio, en Argentina?

Cada 20 de junio, la Argentina recuerda a Manuel Belgrano, uno de los principales protagonistas de la construcción de la Nación y creador de la bandera argentina. La fecha coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires en 1820, motivo por el cual se instituyó el Día de la Bandera, una jornada de homenaje que también se celebra en Catamarca con actos escolares, promesas de lealtad y ceremonias oficiales.

Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y se destacó como abogado, economista, periodista, diplomático y militar. Aunque su nombre quedó asociado para siempre a la creación de la bandera nacional, su participación en la historia argentina fue mucho más amplia.

Tuvo un papel fundamental durante las Invasiones Inglesas, impulsó activamente la Revolución de Mayo de 1810 y formó parte de la Primera Junta de Gobierno. Además, estuvo al frente del Ejército del Norte durante las campañas por la independencia y protagonizó algunas de las victorias más importantes de la lucha emancipadora.

Uno de los momentos más trascendentes de su vida ocurrió el 27 de febrero de 1812, cuando izó por primera vez la bandera argentina a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Para su diseño eligió los mismos colores de la escarapela nacional, creando así uno de los símbolos patrios más representativos del país.

Belgrano murió el 20 de junio de 1820, a los 50 años. Sin embargo, su legado trascendió generaciones y continúa siendo un ejemplo de compromiso con la educación, el desarrollo económico y la construcción de una nación independiente.

Otras efemérides del 20 de junio

Además del fallecimiento de Belgrano, un día como hoy ocurrieron otros hechos destacados:

1847: Muere en Buenos Aires el político español Juan Larrea, integrante de la Primera Junta.

Muere en Buenos Aires el político español Juan Larrea, integrante de la Primera Junta. 1867: Se juega el primer partido de fútbol registrado en territorio argentino, en los Bosques de Palermo.

Se juega el primer partido de fútbol registrado en territorio argentino, en los Bosques de Palermo. 1957: Se inaugura el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, construido en el lugar donde Belgrano izó por primera vez la enseña patria.

Se inaugura el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, construido en el lugar donde Belgrano izó por primera vez la enseña patria. 1973: Juan Domingo Perón regresa a la Argentina tras 18 años de exilio.

Juan Domingo Perón regresa a la Argentina tras 18 años de exilio. 2018: Fallece el diplomático y político argentino Dante Caputo.

Fallece el diplomático y político argentino Dante Caputo. 2024: Muere el actor canadiense Donald Sutherland.

Asimismo, cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, establecido por las Naciones Unidas para visibilizar la situación de millones de personas desplazadas en todo el mundo.