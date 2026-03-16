Campaña antigripal: Catamarca a la espera de nuevas dosis nacionales

El Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca ha comunicado oficialmente que, debido a una respuesta ciudadana superior a la prevista, la campaña de vacunación antigripal 2026 ha registrado un ritmo de demanda muy elevado durante sus primeros días de ejecución. Este fenómeno, si bien constituye un indicador positivo en términos de prevención y salud pública, ha provocado que se presenten faltantes temporales de dosis en diversos centros de salud del territorio, limitando momentáneamente la capacidad de atención en los vacunatorios que ya han completado su stock disponible.

Gestión de suministros y logística provincial

La logística inicial implementada para el lanzamiento de la inmunización contó con un envío compuesto por 7.280 dosis. Este lote, destinado a cubrir los requerimientos iniciales de la campaña, fue distribuido de manera estratégica en los distintos nodos de vacunación de la provincia para garantizar el acceso inmediato a la población objetivo.

Actualmente, la cartera sanitaria provincial se encuentra a la espera de una nueva partida de vacunas por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Una vez que se concrete la recepción de este nuevo envío, las autoridades procederán a la redistribución inmediata para asegurar la continuidad del despliegue en todo el sistema sanitario catamarqueño. El plan de trabajo mantiene como meta prioritaria alcanzar de forma progresiva a la totalidad de la población objetivo, supeditando el avance del cronograma a la recepción y disponibilidad efectiva de los insumos biológicos.

Recomendaciones a la población

Las autoridades provinciales han solicitado a la comunidad mantener la calma, reiterando que la campaña continúa vigente y que la normalización del servicio depende estrictamente de la llegada de las próximas remesas nacionales. La estrategia de vacunación se ajustará dinámicamente según la recepción de nuevas dosis, instando a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales para consultar la disponibilidad en sus centros de salud más cercanos antes de concurrir. Este monitoreo constante tiene como fin evitar aglomeraciones innecesarias y garantizar que el despliegue del sistema sanitario sea eficiente, ordenado y equitativo para todos los sectores de la población que requieren la protección contra la gripe durante esta temporada.