El Cine Teatro Catamarca abre el 2026 con rock nacional y el furor del K-pop

El Cine Teatro Catamarca se prepara para levantar el telón de su temporada 2026 con una propuesta artística que conjuga tradición y tendencias globales. Con una programación pensada para los amantes del rock nacional y para los seguidores del K-pop, el teatro inaugura un calendario que apuesta a la diversidad de públicos y a la calidad de los espectáculos.

Ubicado en San Martín 555, el histórico espacio cultural vuelve a convertirse en epicentro de grandes producciones nacionales e internacionales, al tiempo que sostiene su compromiso con las propuestas artísticas locales. La agenda de marzo condensa esa intención: reunir en un mismo escenario a referentes del hard rock argentino y a fenómenos musicales que despiertan el entusiasmo de nuevas generaciones.

Rata Blanca

La temporada comenzará el domingo 8 de marzo a las 20:30 horas con la presentación de Rata Blanca. La reconocida banda de hard rock llegará a Catamarca para ofrecer un show en la sala mayor del teatro, marcando así el inicio formal de la programación anual.

La elección de Rata Blanca para abrir el calendario no es menor: su presencia inaugura una etapa que apuesta por nombres consolidados del rock argentino. El espectáculo promete convocar a un público amplio y reafirmar el vínculo histórico entre el teatro y los grandes recitales en vivo.

Las entradas pueden adquirirse a través de entradaweb.com.ar y también en la boletería del teatro, facilitando el acceso tanto a la venta online como presencial.

Sobredosis de Soda

El miércoles 11 de marzo a las 21 horas será el turno de más rock nacional con la presentación de Sobredosis de Soda, la banda tributo a Soda Stereo que celebra 20 años de trayectoria con su Stereo Tour 2026.

El espectáculo está pensado especialmente para los seguidores de la mítica banda y de Gustavo Cerati. La propuesta recorre las distintas etapas del repertorio que marcó a generaciones, en un formato que combina fidelidad musical y puesta escénica cuidada.

Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com y en la boletería del teatro, consolidando una segunda fecha consecutiva dedicada al universo del rock argentino.

Las Guardianas K-Pop

La agenda continuará el miércoles 18 de marzo a las 21 horas con la llegada de Las Guardianas K-Pop. El espectáculo propone una experiencia internacional interactiva que combina música, coreografías de alto nivel y una narrativa de aventura y fantasía.

La propuesta promete una experiencia inmersiva, apta para toda la familia, y refleja el crecimiento sostenido del K-pop como fenómeno cultural que suma adeptos día a día. La incorporación de este tipo de shows en la cartelera del Cine Teatro Catamarca evidencia la apertura hacia nuevas corrientes musicales y públicos diversos.

Las entradas están en venta a través de norteticket.com y también en la boletería del teatro.

Gladiadoras K-pop

El ciclo inaugural de marzo cerrará el lunes 23 de marzo a las 18 horas con la presentación de Gladiadoras K-pop y su show Golden Power.

La propuesta incluye:

Pantalla LED

Banda en vivo

Efectos especiales

Puesta escénica impactante

Se trata de un espectáculo musical en vivo que busca combinar tecnología, energía y coreografías en un formato pensado para generar alto impacto visual y sonoro.

Las localidades pueden adquirirse en entradaweb.com y en la boletería del teatro, completando así un esquema de venta que abarca tanto plataformas digitales como el tradicional acceso presencial.

Una cartelera diversa para consolidar el liderazgo cultural

Con estas cuatro fechas confirmadas, el Cine Teatro Catamarca inicia su temporada 2026 con una cartelera diversa y convocante, que integra figuras del rock nacional y propuestas internacionales vinculadas al K-pop.

La programación reafirma su lugar como uno de los principales escenarios culturales de la provincia, combinando espectáculos de gran producción con una agenda que equilibra tradición y tendencias contemporáneas. Marzo se presenta así como el mes de apertura de un año que promete continuidad en la calidad y variedad de propuestas, con el telón ya listo para volver a levantarse en San Martín 555.