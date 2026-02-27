Catamarca activa la validación del Boleto Estudiantil Gratuito 2026

La cuenta regresiva comenzó. A partir del lunes, quedará formalmente habilitada la validación del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) 2026 en las tarjetas del sistema SUBE, un paso imprescindible para que los estudiantes de Catamarca puedan acceder al beneficio durante el próximo ciclo lectivo. La medida, comunicada por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, marca el inicio de un proceso administrativo que impacta directamente en miles de alumnos y sus familias.

El procedimiento no es automático. Todos los estudiantes que ya contaban con el beneficio deberán renovar la activación para continuar viajando sin costo. Se trata de una gestión obligatoria que, de no concretarse, impedirá el uso gratuito del transporte público durante el ciclo lectivo 2026.

Un trámite clave: cómo realizar la validación

La validación podrá realizarse a través de dos modalidades habilitadas oficialmente:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Mediante tecnología NFC desde un teléfono celular compatible con la aplicación oficial de SUBE.

Ambas alternativas buscan facilitar el acceso al trámite, permitiendo que cada estudiante elija el mecanismo más accesible según su disponibilidad tecnológica o cercanía a las terminales habilitadas.

El Ministerio remarcó que esta validación es indispensable para que el beneficio quede efectivamente activo en la tarjeta. Sin este paso, el sistema no reconocerá la gratuidad.

Inscripción previa para nuevos beneficiarios y mayores de 18 años

La situación presenta una particularidad para quienes gestionen el beneficio por primera vez o sean mayores de 18 años. En estos casos, el procedimiento contempla una instancia adicional obligatoria.

Antes de validar la tarjeta, deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial:

https://transporte.catamarca.gob.ar/

Una vez finalizado ese paso, recién podrán proceder a la validación en la tarjeta SUBE, ya sea mediante Terminal Automática o tecnología NFC. Este esquema establece un orden claro:

Completar el formulario de inscripción online.

Finalizar el trámite con la validación de la tarjeta.

La secuencia es determinante para que el beneficio quede correctamente registrado en el sistema.

Requisitos formales y plazos para sostener la gratuidad

Desde el organismo provincial también recordaron un aspecto administrativo central: la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del estudiante. Este requisito es condición básica para acceder y mantener el beneficio.

Además, una vez activado el BEG 2026, comenzará a correr un plazo específico para completar el proceso documental. Habrá 45 días para presentar la documentación requerida y cumplir con todos los requisitos establecidos.

Este período no es optativo. Constituye una condición necesaria para:

Mantener la gratuidad durante todo el ciclo lectivo 2026.

Evitar la suspensión del beneficio.

Garantizar la continuidad del acceso al transporte sin costo.

El cumplimiento en tiempo y forma de estos pasos será determinante para sostener la cobertura durante el año escolar.

Una decisión en el marco de políticas públicas

La continuidad del programa fue dispuesta por el gobernador Raúl Jalil, en el contexto de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso al transporte y acompañar a las familias en el inicio del año escolar.

El Boleto Estudiantil Gratuito se consolida así como una herramienta de acompañamiento social, en un momento particularmente sensible como lo es el comienzo del ciclo lectivo. La validación anual no solo ordena administrativamente el sistema, sino que permite actualizar la base de beneficiarios y asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos.

En este sentido, la decisión política de sostener el programa reafirma su carácter estructural dentro de la agenda provincial, vinculada al acceso a la educación y la movilidad.

Dónde consultar información oficial

Para despejar dudas y conocer en detalle:

Requisitos completos.

Modalidad de trámite.

Localización de las terminales validadoras.

Los interesados pueden ingresar al portal oficial del ministerio:

https://transporte.catamarca.gob.ar/

Allí se encuentra disponible toda la información necesaria para completar el proceso sin inconvenientes.