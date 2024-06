Canal maestro en Fiambalá: no se iniciaron los trabajos prometidos

A pesar de lo avanzado del tiempo, no se colocó ni una sola piedra en la reparación del Canal Maestro que está a punto del colapso total en Fiambalá. Por ello hay preocupación de los regantes frente al paso del tiempo y por ello indicaron que "dado que ya finaliza el mes de Junio, luego Julio es receso invernal y después en agosto no alcanzará el tiempo para hacer todos los trabajos y en septiembre ya las viñas necesitan el agua con mayor frecuencia".

Ramas y basura

El canal maestro desde Fiambalá a Guanchin está destruido y según se admitió desde el propio consorcio, el agua llega a Fiambalá "gracias a colocar ramas, tierra y basura o bolsas con tierra. Está destruído".

Ante esto productores mostraron su preocupación y por eso remarcaron que hasta el momento "no se colocó ni una sola piedra. No hay trabajos y la situación cada día es peor" indicaron. Tampoco se conoce si habrá aportes desde el gobierno provincial y sobre ellos indicaron a FM Tarabuco "ya nos comimos varios amagues, cada tanto salen y dicen que se harán los aportes y se iniciarán los trabajos, pero hasta hoy no se colocó una sola piedra".

La otra preocupación es el tramo Guanchin - Loro Huasi que también está roto y fuera de servicio. Hoy el agua no viene por dónde era el canal, sino que viene por el cauce natural del río, donde tampoco se trabaja.