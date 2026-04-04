"Cantos y Sabores de Semana Santa" convocó a residentes y turistas

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) fue el escenario de "Cantos y Sabores de Semana Santa", una propuesta organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Gestión Cultural, en el marco de la agenda cultural del fin de semana largo de Semana Santa. La actividad comenzó pasadas las 17 horas y convocó a un numeroso público local y turistas.

El Patio de las Palmeras albergó los stands de "Tradiciones Ambateñas", donde los municipios de La Puerta, Los Varela, El Rodeo y Las Juntas presentaron su gastronomía tradicional con degustaciones y demostraciones en vivo.

El municipio de La Puerta exhibió el charqui (una carne deshidratada y conservada con sal) y ofreció la degustación de "sastas", un guiso tradicional del noroeste argentino preparado con charqui, cebolla, morrón, papa y ají picante. Los Varela presentó la mazamorra, con Leoncio Villafáñez del Bolsón al frente de la demostración, quien explicó el proceso de cocción del maíz; los asistentes pudieron degustarla con miel o arrope de chañar. El Rodeo, de la mano de Susana Luna, ofreció tortillas a la parrilla elaboradas con harina y salmuera, que tuvieron gran aceptación entre el público. Las Juntas cerró el stand ambateño con dulce de membrillo artesanal, nueces confitadas y alfajores, elaborados con cosecha propia por pequeños productores locales. Valeria Galíndez, integrante de Membrillar Jujeño, informó que los productos pueden adquirirse en el complejo turístico y en la Casa de la Cultura de esa localidad.

El municipio de Fray Mamerto Esquiú sumó a la propuesta la elaboración y degustación de tamal catamarqueño tradicional. La protagonista fue Liliana Belmonte, de Delicias de Lily, ganadora de la Fiesta del Tamal en tres ocasiones, quien preparó tamales con harina de maíz, zapallo, condimentos y carne de cabeza de vaca y cerdo (una receta que los distingue), y agotó su producción antes de que terminara la jornada. En ese mismo espacio, el municipio presentó las actividades previstas para conmemorar los 200 años del nacimiento del Beato Esquiú.

Música coral para cerrar la velada

A las 19 horas, en el segundo patio, el Coro de Cámara de la Municipalidad de la Capital, dirigido por la maestra Marta Achá, y el Catamarca Gospel Choir, dirigido por Natalia Brizuela César, ofrecieron un concierto en un formato íntimo que aprovechó la acústica natural del espacio. La actuación de ambos elencos emocionó al público, que siguió la propuesta con gran entusiasmo.

La convocatoria incluyó visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Entre ellos, Carolina y Agustín, turistas provenientes de Uruguay que recorrieron el Oeste catamarqueño durante el fin de semana largo, destacaron la experiencia gastronómica y el entorno natural de la provincia.