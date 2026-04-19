Capacitan a equipos de salud en la prevención de anemia en embarazadas y niños

Con el objetivo de fortalecer el abordaje de una problemática que afecta especialmente a sectores vulnerables, el Ministerio de Salud de la provincia culminó una capacitación presencial sobre Prevención de Anemia en Embarazadas y Niños menores de 2 años. La actividad se desarrolló en el auditorio del Hospital de Niños Eva Perón, consolidándose como un espacio de formación técnica orientado a mejorar la calidad de atención en el sistema sanitario.

La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia que busca reforzar la prevención y el tratamiento temprano de la anemia ferropénica, una condición que impacta directamente en la salud materno-infantil y que requiere intervenciones oportunas desde el primer nivel de atención.

Formación dirigida a equipos de atención primaria

La capacitación estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia y estuvo destinada específicamente a los equipos de salud de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) correspondientes al Área Programática N°1. Esta jurisdicción abarca la Capital y parte del departamento Capayán, lo que le otorga a la iniciativa un alcance territorial significativo dentro de la provincia.

El enfoque en los CAPS responde a la importancia del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud, donde se realizan tareas clave de prevención, detección y seguimiento de pacientes. En este sentido, la capacitación apunta a dotar a los profesionales de herramientas concretas para intervenir de manera temprana y eficaz.

Objetivos: reducir la prevalencia y mejorar la detección

El eje central de la formación fue la reducción de la prevalencia de la anemia ferropénica en embarazadas y niños menores de dos años, considerados grupos de mayor riesgo. Para ello, se abordaron contenidos orientados a fortalecer tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas de los equipos de salud.

Entre los principales objetivos se destacan:

Mejorar la detección precoz de casos de anemia.

de casos de anemia. Optimizar el manejo nutricional de pacientes en riesgo.

de pacientes en riesgo. Fortalecer la suplementación con hierro como estrategia preventiva y terapéutica.

Estos ejes reflejan un abordaje integral que combina diagnóstico temprano con intervenciones nutricionales y farmacológicas, pilares fundamentales en el control de esta condición.

La importancia del abordaje temprano

La anemia ferropénica, caracterizada por la deficiencia de hierro en el organismo, puede tener consecuencias significativas en el desarrollo de los niños y en la salud de las embarazadas. Por este motivo, la capacitación se centró en reforzar la capacidad de los equipos para identificar signos tempranos y aplicar protocolos adecuados.

El trabajo en el primer nivel de atención resulta clave para evitar complicaciones, ya que permite intervenir antes de que la enfermedad avance y genere efectos más severos. En este contexto, la formación continua del personal sanitario se presenta como una herramienta esencial para garantizar respuestas efectivas.

Un enfoque integral desde el sistema de salud

La actividad desarrollada en el Hospital de Niños Eva Perón no sólo representa una instancia de actualización técnica, sino también un paso en la consolidación de políticas públicas orientadas a la salud materno-infantil. La articulación entre áreas del Ministerio y los equipos territoriales refuerza la capacidad del sistema para abordar problemáticas complejas de manera coordinada.

El fortalecimiento de conocimientos y habilidades en los equipos de salud permite mejorar la calidad de atención, optimizar los recursos disponibles y avanzar en la reducción de indicadores asociados a la anemia en la población más vulnerable.

Capacitación como herramienta de impacto sanitario

La finalización de esta capacitación marca un avance en el objetivo de consolidar un modelo de atención basado en la prevención y el cuidado integral. La formación de los equipos de salud no sólo impacta en la práctica profesional cotidiana, sino también en la calidad de vida de las comunidades atendidas.

En este sentido, el Ministerio de Salud apuesta a la capacitación continua como un eje central para enfrentar desafíos sanitarios persistentes, como la anemia ferropénica, mediante intervenciones oportunas, sostenidas y basadas en evidencia técnica.

La jornada desarrollada en el Área Programática N°1 se presenta así como un paso concreto en la construcción de un sistema de salud más preparado, con profesionales capacitados para actuar de manera temprana y efectiva frente a una condición que requiere atención prioritaria.