Capacitan a profesionales de Catamarca para fortalecer la atención de urgencias en salud mental

La formación continua de los equipos sanitarios se consolida como una herramienta clave para fortalecer la respuesta del sistema de salud ante problemáticas cada vez más complejas. En ese marco, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una jornada de capacitación teórico-práctica denominada "Psicofarmacología de Urgencias en Salud Mental", destinada a profesionales y equipos de salud de todo el territorio provincial.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Maternidad Provincial 25 de Mayo y tuvo como objetivo principal brindar herramientas específicas para dar una respuesta eficaz a las problemáticas de salud mental, especialmente en contextos de urgencia y crisis que requieren intervenciones oportunas, seguras e integrales.

Fortalecer la atención en salud mental

La jornada fue organizada por la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, a través de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales. Durante el encuentro se generó un espacio de formación específica en psicofarmacología dirigido a equipos de salud de toda la provincia, con el propósito de unificar criterios de actuación y profundizar conocimientos vinculados al abordaje de las urgencias en salud mental.

Entre los principales ejes trabajados se destacaron:

• Criterios comunes de actuación ante situaciones de crisis.

• Estrategias de contención farmacológica adecuadas.

• Uso y manejo de psicofármacos en contextos de urgencia.

• Fortalecimiento de herramientas teóricas y prácticas para equipos interdisciplinarios.

• Promoción de intervenciones oportunas, seguras e integrales.

La capacitación buscó fortalecer las capacidades de los profesionales para actuar frente a situaciones que requieren respuestas inmediatas, promoviendo un abordaje articulado y basado en conocimientos específicos sobre psicofarmacología aplicada a las emergencias en salud mental.

La salud mental como eje de gestión

Durante la actividad, la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, destacó la importancia que la salud mental tiene dentro de las políticas sanitarias actuales y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo la formación de los equipos de atención.

"Hoy no podemos hablar de salud sin hablar de salud mental, este es un eje fundamental para esta gestión, para el equipo de Salud, para fortalecer la calidad de atención de nuestros pacientes", expresó la funcionaria.

Sus palabras pusieron de relieve la relevancia que adquiere el abordaje integral de la salud mental dentro de la estructura sanitaria provincial, entendiendo que las respuestas efectivas dependen no solo de los recursos disponibles sino también de la capacitación permanente de quienes intervienen en la atención cotidiana.

Mejorar la respuesta sanitaria

La ministra Carrizo también señaló que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer los conocimientos técnicos de los profesionales.

"Estamos estableciendo un ciclo de capacitaciones para que sepan cuándo medicar, qué medicamentos utilizar, cuáles son los efectos adversos, y cuándo consultar a un centro de salud de mayor complejidad", remarcó.

La implementación de este esquema de formación continua apunta a dotar a los equipos sanitarios de herramientas que permitan tomar decisiones adecuadas frente a distintos escenarios de urgencia, optimizando la atención de los pacientes y favoreciendo la articulación con centros de mayor complejidad cuando las circunstancias lo requieran.

Más de un centenar de participantes en toda la provincia

La convocatoria reunió a más de 100 participantes de distintos puntos de la provincia, quienes siguieron la capacitación tanto de manera presencial como virtual. La amplia participación permitió extender el alcance de los contenidos y favorecer la actualización de profesionales que desarrollan sus tareas en diferentes contextos y niveles de atención.

La formación estuvo a cargo del Dr. Daniel Tomassi, médico especialista en psiquiatría, reconocido por su amplia trayectoria y experiencia en el abordaje de las urgencias subjetivas, los padecimientos mentales y los consumos problemáticos.

Su experiencia abarca tanto el ámbito de la salud pública como el sector privado, aportando una mirada integral sobre las distintas situaciones que se presentan en los servicios de atención y sobre las herramientas disponibles para intervenir de manera adecuada ante emergencias vinculadas a la salud mental.

Con iniciativas de este tipo, el Ministerio de Salud continúa impulsando espacios de actualización y capacitación destinados a fortalecer las capacidades de los equipos sanitarios, promoviendo una atención cada vez más preparada para responder a las demandas vinculadas a la salud mental en todo el territorio provincial.