Capital para tu Desarrollo: lanzaron la segunda convocatoria para apoyar a MiPymes locales

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, lanzó la segunda convocatoria 2022 del programa denominado “Capital para tu Desarrollo”. El mismo comprende la asistencia técnica y aportes no reembolsables (ANR) para aquellas empresas seleccionadas según sus bases y condiciones. En esta edición, podrán participar MiPymes radicadas en la ciudad capital que necesiten revisar el modelo y situación de la empresa para reconocer áreas de mejora y desarrollar un Plan de Crecimiento. No obstante, no podrán participar, compra-venta de bienes, juegos de azar, servicios financieros y seguros y playas de estacionamiento.

Es importante mencionar que mediante el programa “Capital para tu Desarrollo” se busca asistir, orientar y acompañar a las micro y pequeñas empresas localizadas en el ejido municipal para optimizar sus negocios, su gerenciamiento, y la comercialización de sus productos y servicios. En efecto, la propuesta tiende a fortalecer el desarrollo de micro y pequeñas empresas con bienes y servicios diferenciadores, coincidente con los ejes estratégicos municipales en los que actualmente se está trabajando para ser: una ciudad inclusiva, integrada, turística, moderna, innovadora y sostenible.

En esta convocatoria, también el municipio contará con el acompañamiento técnico a las empresas seleccionadas de prestigiosos profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) junto al equipo municipal.

Bases e inscripciones

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 22 de junio a través de un formulario de inscripción online. Mientras tanto, también se pueden consultar las bases y condiciones a detalle aquí.

Para obtener más información, se pueden comunicar mediante el correo electrónico del Centro de Atención al Desarrollo Empresario (CADE) de Catamarca Capital: [email protected] , o consultar en la sede del CADE, ubicado en Rivadavia esquina Rojas.