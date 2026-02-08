Carafea llevará el folclore catamarqueño al Carnaval de Los Tekis 2026

El grupo folklórico catamarqueño Carafea formará parte del Carnaval de Los Tekis 2026, que se desarrollará del 13 al 16 de febrero en la Ciudad Cultural de la provincia de Jujuy, uno de los eventos musicales más convocantes del verano en el norte argentino.

La banda subirá al escenario el viernes 13, en una jornada que tendrá como principales protagonistas a Los Tekis, Luck Ra y Los Nocheros, además de otros artistas invitados. El festival contará con cuatro noches de música, carnaval y propuestas artísticas, con una programación que combina figuras consagradas y nuevos referentes del folclore y la música popular.

La presencia de Carafea en este escenario se da en un momento de fuerte crecimiento y proyección nacional para el conjunto catamarqueño. Días atrás, el grupo fue distinguido con la Primera Mención Especial en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, reconocimiento que les aseguró una nueva presentación en la edición 2027 del tradicional evento cordobés.

A ese logro se suma su destacada participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde Rafael Salas, voz líder de Carafea, fue invitado por Juan Fuentes a compartir escenario durante la séptima luna en el Atahualpa Yupanqui, en una noche que reunió a figuras centrales del cancionero popular argentino.

La agenda de festivales consolida así la presencia de Carafea como uno de los exponentes del folclore catamarqueño con mayor proyección en los principales escenarios del país.