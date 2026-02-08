Adultos y niños participaron a pleno de las propuestas recreativas en Casa de la Puna y el Pueblo Perdido

Con una muy buena participación de vecinos y turistas, la ciudad vivió un fin de semana cargado de actividades turísticas y recreativas en distintos atractivos, sobre todo con alternativas para los más pequeños, en el marco de la agenda de verano del ciclo "El verano va con vos" que impulsa la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Es así que el pasado viernes, en la Casa de la Puna, se desarrolló el Taller Mini Alfareros, una actividad gratuita de cerámica destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años, a cargo de la tallerista Mao Olmedo. La propuesta contó con una concurrencia de 22 chicos, quienes trabajaron en la creación de máscaras de cerámica vinculadas a la temática del carnaval. La actividad se vivió con entusiasmo, creatividad y mucha participación, generando un espacio lúdico y artístico donde los niños pudieron expresarse y llevarse su propia producción.

Ese mismo día, en el Pueblo Perdido de la Quebrada, se llevó a cabo el taller "Recreación de Cerámica Precolombina: técnicas y significados", coordinado por Paola Monte. La propuesta consistió en un taller práctico inspirado en técnicas ancestrales, abordando la cerámica desde lo simbólico y cultural. Durante el encuentro, los participantes realizaron vasos ceremoniales mediante modelado a mano, priorizando el proceso creativo y el vínculo con el material. Participaron mujeres de la comunidad local y turistas provenientes de Buenos Aires, generando un valioso espacio de intercambio cultural.

Por otra parte, el sábado se desarrolló la actividad "Gigantes de Catamarca: Paleojuegos para las infancias", una propuesta educativa y recreativa que invitó a los más chicos a explorar la megafauna de la provincia a través de charlas, juegos sensoriales y actividades artísticas. Mediante dinámicas de excavación, reconstrucción y creación, los niños pudieron experimentar de forma vivencial la historia natural de Catamarca, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad, con una muy buena participación.

Estas propuestas tienen como objetivo promover actividades gratuitas, accesibles y de calidad, tanto para residentes como para turistas, fortaleciendo la oferta turística, cultural y recreativa de la ciudad durante la temporada estival.

Se recuerda que la agenda completa de actividades del ciclo "El verano va con vos" puede consultarse en la web www.sfvc.travel o a través de las redes sociales SFVC Turismo.