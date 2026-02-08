  • Dólar
  • BNA $1400 ~ $1450
  • BLUE $1415 ~ $1435
  • TURISTA $1820 ~ $1820

30 C ° ST 33.18 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Muffins sin harina: la receta con banana que los deja húmedos y suaves

Una alternativa simple y liviana para la merienda: se preparan con pocos ingredientes, no llevan harina y aprovechan la banana madura como base de la masa.

8 Febrero de 2026 10.44

Los muffins sin harina se consolidan como una opción práctica y económica para la merienda o el desayuno. La clave de esta receta está en un ingrediente poco convencional: la banana madura, que reemplaza a la harina y aporta estructura, dulzor natural y una textura húmeda que evita que la preparación se reseque.

La banana pisada cumple un rol central en la masa, permitiendo obtener muffins tiernos por dentro, fáciles de hacer y con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina. A continuación, el paso a paso para prepararlos en casa.

Cómo hacer muffins sin harina

Ingredientes

  • 2 bananas bien maduras
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de azúcar (o miel como alternativa)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: chips de chocolate o nueces

Paso a paso

  • En un bowl, triturar las bananas hasta obtener un puré.
  • Agregar los huevos y el azúcar o miel, y mezclar hasta integrar.
  • Incorporar la esencia de vainilla, la sal y el polvo de hornear.
  • Sumar chips de chocolate, frutos secos o coco rallado si se desea.
  • Volcar la preparación en moldes para muffins previamente enmantecados o con pirotines.
  • Llevar a horno medio (180°) durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y firmes.

Estos muffins resultan ideales para acompañar el mate, el café o el desayuno. Además de ser rápidos de preparar, permiten aprovechar bananas maduras y no requieren ingredientes costosos ni procesos complejos.

Tags
Harina Muffins Recetas

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también