Muffins sin harina: la receta con banana que los deja húmedos y suaves

Los muffins sin harina se consolidan como una opción práctica y económica para la merienda o el desayuno. La clave de esta receta está en un ingrediente poco convencional: la banana madura, que reemplaza a la harina y aporta estructura, dulzor natural y una textura húmeda que evita que la preparación se reseque.

La banana pisada cumple un rol central en la masa, permitiendo obtener muffins tiernos por dentro, fáciles de hacer y con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina. A continuación, el paso a paso para prepararlos en casa.

Cómo hacer muffins sin harina

Ingredientes

2 bananas bien maduras

2 huevos

3 cucharadas de azúcar (o miel como alternativa)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Opcional: chips de chocolate o nueces

Paso a paso

En un bowl, triturar las bananas hasta obtener un puré.

Agregar los huevos y el azúcar o miel, y mezclar hasta integrar.

Incorporar la esencia de vainilla, la sal y el polvo de hornear.

Sumar chips de chocolate, frutos secos o coco rallado si se desea.

Volcar la preparación en moldes para muffins previamente enmantecados o con pirotines.

Llevar a horno medio (180°) durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y firmes.

Estos muffins resultan ideales para acompañar el mate, el café o el desayuno. Además de ser rápidos de preparar, permiten aprovechar bananas maduras y no requieren ingredientes costosos ni procesos complejos.