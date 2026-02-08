Muffins sin harina: la receta con banana que los deja húmedos y suaves

Los muffins sin harina se consolidan como una opción práctica y económica para la merienda o el desayuno. La clave de esta receta está en un ingrediente poco convencional: la banana madura, que reemplaza a la harina y aporta estructura, dulzor natural y una textura húmeda que evita que la preparación se reseque.
La banana pisada cumple un rol central en la masa, permitiendo obtener muffins tiernos por dentro, fáciles de hacer y con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina. A continuación, el paso a paso para prepararlos en casa.
Cómo hacer muffins sin harina
Ingredientes
- 2 bananas bien maduras
- 2 huevos
- 3 cucharadas de azúcar (o miel como alternativa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Opcional: chips de chocolate o nueces
Paso a paso
- En un bowl, triturar las bananas hasta obtener un puré.
- Agregar los huevos y el azúcar o miel, y mezclar hasta integrar.
- Incorporar la esencia de vainilla, la sal y el polvo de hornear.
- Sumar chips de chocolate, frutos secos o coco rallado si se desea.
- Volcar la preparación en moldes para muffins previamente enmantecados o con pirotines.
- Llevar a horno medio (180°) durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y firmes.
Estos muffins resultan ideales para acompañar el mate, el café o el desayuno. Además de ser rápidos de preparar, permiten aprovechar bananas maduras y no requieren ingredientes costosos ni procesos complejos.