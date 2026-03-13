Cáritas Catamarca lanzó una campaña solidaria para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

Cáritas Catamarca puso en marcha la campaña solidaria "Ayudemos al sur de Tucumán", con el objetivo de colaborar con las familias de esa provincia que atraviesan una difícil situación a causa de las inundaciones registradas en los últimos días.

La iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, agua y artículos de limpieza para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur de la vecina provincia. Las donaciones se reciben en la Capital catamarqueña.

La iniciativa convoca a la comunidad de San Fernando del Valle de Catamarca a donar alimentos no perecederos, agua potable y artículos de limpieza, elementos que serán destinados a los damnificados por el temporal en la vecina provincia.

Las donaciones se reciben de martes a viernes, en el horario de 9.30 a 11.30, en la sede de Cáritas ubicada frente a la plaza Juan Pablo II del barrio Choya, en la ciudad Capital.

Desde la institución invitaron a la comunidad catamarqueña a sumarse a la campaña solidaria para acompañar a las familias tucumanas afectadas por las inundaciones.