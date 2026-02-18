Carnaval récord en la Capital: más de $750 millones de impacto económico

El reciente fin de semana largo, comprendido entre el 14 y el 17 de febrero, ha marcado un hito para el sector turístico de San Fernando del Valle de Catamarca. En plena temporada estival, la capital provincial no solo logró captar un flujo constante de visitantes, sino que consolidó un movimiento económico y cultural que superó ampliamente las expectativas iniciales. La clave del éxito radicó en la agenda "Carnavalear va con vos", una propuesta integral que logró amalgamar la mística de las tradiciones locales con una estructura de servicios profesionalizada.

Según el informe detallado por el Observatorio de Turismo Municipal, los resultados de este ciclo fueron sustancialmente superiores a los registrados en el año 2025. Este crecimiento sostenido posiciona a la ciudad como un destino de referencia regional, capaz de ofrecer experiencias auténticas que resuenan tanto en el turista nacional como en el residente local.

El impacto económico

La dinamización de la economía local durante estos cuatro días fue notable. El consumo distribuido en los sectores de alojamiento, gastronomía y servicios complementarios generó un impacto económico estimado en $750.310.025. Esta cifra representa más del doble de lo recaudado el año pasado, un salto cuantitativo que se explica por la mayor permanencia de los visitantes y un gasto diario robusto.

El fortalecimiento de estos indicadores es el resultado de una gestión conjunta entre la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación y Cultura, la participación de concejales capitalinos y, fundamentalmente, el compromiso de los prestadores privados. Esta sinergia permitió que los atractivos turísticos y los espacios públicos destinados a las festividades estuvieran colmados de punta a punta.

Perfil del visitante

Durante las cuatro jornadas, arribaron a la ciudad 2.518 visitantes. El análisis del Observatorio permitió desglosar el origen y las motivaciones de quienes eligieron la capital catamarqueña:

Origen: La mayoría de los turistas provinieron de Tucumán, seguidos por Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires.

Motivación: El principal objetivo fue disfrutar del fin de semana largo, mientras que el segundo motivo en importancia fue de carácter religioso.

Compañía: El mayor porcentaje viajó con su familia, seguido por parejas y grupos de amigos.

Transporte: El 67,3% eligió el auto particular, el 13,1% utilizó el ómnibus, un 8,4% llegó en moto y el 5,6% lo hizo vía avión.

Un dato relevante es que el 53,3% de los turistas ya conocía la ciudad, lo que indica un alto índice de fidelización con el destino. Por otro lado, la participación en las actividades mostró una fuerte impronta local, con una presencia de residentes que osciló entre el 70% y el 81,5% según el atractivo.

Propuestas de experiencia

La oferta cultural fue el gran diferencial de este carnaval. En la Casa de la Puna, los turistas participaron de talleres para la creación de instrumentos y coplas, además de disfrutar de recitales y el emblemático desentierro del diablo. Por su parte, el Pueblo Perdido de la Quebrada ofreció una inmersión en la cultura ancestral con enseñanzas sobre la preparación de la aloja de algarroba y actividades de trekking por las montañas.

Las tradicionales chayas en plazas y espacios públicos fueron el epicentro de la alegría popular, atrayendo a cientos de personas interesadas en vivir el carnaval en primera persona. Testimonios como el de Elena, turista de Buenos Aires, refuerzan esta visión: la visitante destacó la riqueza de la información histórica en el Pueblo Perdido y el valor de los paisajes para realizar expediciones en familia.

Estadía y valoración

La calidad de la experiencia fue evaluada minuciosamente por los visitantes, arrojando calificaciones destacadas en una escala del 1 al 5:

Hospitalidad: 4,46 (el ítem mejor puntuado).

Información turística: 4,37.

Estadía general: 4,34.

Oferta cultural y entretenimiento: 4,26.

Alojamientos: 4,23.

Gastronomía: 4,22.

En cuanto a la infraestructura, la tasa de ocupación hotelera alcanzó el 45,5% (relevada sobre el 70% de los alojamientos registrados), mostrando un crecimiento interanual. Sin embargo, el dato más significativo es el incremento de la estadía promedio, que se situó en 3,5 noches, un 12,9% más que el año anterior. Con un gasto promedio diario estimado en $144.113, la Capital ratifica que el turismo es hoy el principal dinamizador de su economía local.