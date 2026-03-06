Casa Caravati despidió la muestra "Raíces de Sol" de Bruno Ceballos

El Museo Casa Caravati fue testigo del cierre de la muestra "Raíces de Sol", del artista catamarqueño Bruno Ceballos, una exposición que permaneció abierta durante tres meses y se convirtió en un eje de la agenda cultural local. Esta propuesta no solo buscó mostrar obras, sino generar un espacio de encuentro con la naturaleza, la contemplación y la sensibilidad, invitando al público a una experiencia que trascendía la simple observación estética.

Las obras presentadas se caracterizaron por su diálogo íntimo con elementos naturales, incluyendo piedras, ramas y la luz solar, transformando la exposición en un espacio donde la naturaleza no aparece solo representada, sino presente como materia viva en la construcción artística. Esta interacción permitió a los visitantes experimentar la obra de manera directa, percibiendo la fragilidad, el equilibrio y la permanencia a través de materiales orgánicos y la intervención sutil del artista.

La experiencia de habitar la obra

A lo largo de su permanencia en Casa Caravati, Raíces de Sol propuso una relación activa entre los espectadores y el espacio expositivo. Las piezas funcionaron como un puente entre el paisaje catamarqueño y el museo, alentando a los visitantes a detenerse, observar y habitar el entorno con mayor atención. La exposición exploró:

La interacción del arte con el entorno natural, utilizando materiales que dialogan con la luz, la textura y el espacio físico.

La permanencia de los elementos naturales como metáfora de la fragilidad y la resistencia de la naturaleza.

La intervención mínima del artista, que permitió que los materiales conservaran su fuerza y autenticidad en el espacio museístico.

Esta propuesta generó un recorrido donde el arte no se percibe únicamente como objeto, sino como experiencia compartida, transformando al visitante en participante activo de la obra.

Un espacio de comunidad y participación

Más allá de la contemplación individual, la muestra se consolidó como un punto de encuentro comunitario. Durante tres meses, el público participó en distintas actividades que ampliaron el sentido de la exposición y reforzaron la relación entre arte y sociedad. Entre las iniciativas destacan:

Intervenciones artísticas que incorporaron la presencia del público en el recorrido.

Encuentros performáticos que integraron movimiento, expresión corporal y danza.

Propuestas vinculadas al movimiento que incentivaron la participación activa y sensorial de los visitantes.

Actividades participativas que fomentaron la colaboración y el diálogo entre los asistentes.

Estas acciones reafirmaron que la muestra no era solo contemplativa, sino un espacio dinámico de experimentación y encuentro colectivo.

El cierre: movimiento, sonido y presencia colectiva

La despedida de Raíces de Sol se caracterizó por una experiencia que integró distintas disciplinas artísticas. Durante el cierre:

Francisco Haber realizó una intervención de percusión y sonorización en vivo, que aportó textura y ritmo al recorrido final.

El grupo Jam Moviente Catucha incorporó danza y movimiento, invitando al público a habitar el museo con el cuerpo y la atención plena.

Este cierre buscó que la obra fuera experimentada desde la corporeidad, el sonido y la colectividad, consolidando un vínculo entre arte contemporáneo, naturaleza y comunidad. La participación activa del público durante los tres meses evidenció el éxito de la propuesta, dejando en Casa Caravati un espacio para la contemplación, el diálogo con el paisaje y la experiencia compartida del arte.

"Raíces de Sol" no solo concluyó como una muestra de arte; se consolidó como una experiencia integral que unió creatividad, naturaleza y comunidad, ofreciendo una reflexión sobre la relación entre el ser humano y su entorno, y dejando una huella significativa en la escena cultural de Catamarca.