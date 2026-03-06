Catamarca: Bomberos Voluntarios abren nueva convocatoria de aspirantes

Con el espíritu solidario que los caracteriza, los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo lanzaron una nueva convocatoria destinada a quienes deseen integrarse al cuerpo y capacitarse para actuar ante emergencias. La primera charla informativa está programada para el sábado 14 a las 17 horas, en el cuartel ubicado en Villa Dolores. Allí se detallará el proceso de ingreso, los compromisos que implica ser bombero voluntario y el camino de formación que deberán recorrer quienes decidan incorporarse.

Desde la institución, se destacó que ser bombero voluntario no se limita a acudir ante incendios o rescates, sino que implica formar parte de un equipo preparado para responder en situaciones críticas y brindar ayuda cuando más se necesita. Este enfoque reafirma la noción de que la labor voluntaria es, ante todo, un compromiso con la comunidad y la vida humana.

Capacitación integral y especializaciones

Quienes se incorporen como aspirantes deberán cumplir un proceso de capacitación que comprende aproximadamente 400 horas de formación distribuidas a lo largo de diez meses. Durante este período, los aspirantes adquieren conocimientos fundamentales sobre:

Manejo del fuego

Uso de equipos de intervención

Técnicas de rescate y trabajo en emergencias

Además, el cuerpo de bomberos ofrece diversas especialidades, que incluyen:

Rescate en altura

Rescate acuático

Rescate vehicular

Cada una de estas áreas requiere preparación específica para intervenir de manera efectiva en distintos tipos de siniestros, asegurando que los voluntarios puedan responder a situaciones complejas con seguridad y eficiencia.

Aplicación de los conocimientos en la vida cotidiana

La formación que ofrece la institución no solo tiene un valor profesional, sino también práctico para la vida diaria. Los aspirantes aprenden técnicas de primeros auxilios, evacuación ante incendios y maniobras de emergencia, herramientas que pueden resultar vitales para asistir a una persona en peligro o actuar correctamente en situaciones críticas. De esta manera, cada voluntario no solo se convierte en un recurso para la comunidad, sino también en un agente de seguridad en su entorno familiar y social.

Vocación y compromiso

La convocatoria está abierta a personas mayores de 17 años y hasta 60 años, quienes deberán aprobar un examen de ingreso físico y teórico básico para evaluar sus condiciones para la actividad. Desde el cuartel aclaran que no se requiere preparación física extraordinaria, sino compromiso, responsabilidad y la voluntad de aprender. Una vez incorporados, los aspirantes deberán cumplir con instancias de capacitación y guardias dentro de la institución.

El servicio es completamente voluntario, sin remuneración económica, destacando que la motivación principal es la vocación de ayudar. En palabras de Alfredo Gómez, presidente del cuartel chacarero, "lo que mueve a un bombero voluntario es la vocación de ayudar. La satisfacción de saber que uno pudo colaborar o incluso salvar una vida es algo que no tiene comparación".

Brigada infantil: formación y valores desde temprana edad

La convocatoria también contempla a los más jóvenes. El sábado 28 se realizará una charla informativa para niños y niñas a partir de los 10 años, quienes podrán integrarse a la Brigada Infantil, siempre acompañados por sus padres o tutores. En este espacio, los chicos aprenderán nociones básicas de prevención y seguridad, incluyendo:

Qué hacer ante un olor a gas en casa

Cómo actuar frente a un principio de incendio

Cómo pedir ayuda en una emergencia

Más allá de los conocimientos técnicos, la brigada promueve valores fundamentales como disciplina, compañerismo y solidaridad, fomentando desde temprana edad la conciencia sobre la importancia de cuidarse y cuidar a los demás.

Renovando el compromiso comunitario

Con esta nueva convocatoria, los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo renuevan su invitación a la comunidad para sumarse a una institución que trabaja día a día con un objetivo claro: estar presentes cuando alguien más lo necesita, formando voluntarios preparados, responsables y solidarios que fortalecen la red de seguridad local.