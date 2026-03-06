Solidaridad que trasciende la pasión: la filial de Racing en Catamarca llevó ayuda a una escuela rural

Un gesto solidario cargado de emoción se vivió recientemente en el departamento Paclín, donde integrantes de la filial Catamarca del club Racing de Avellaneda visitaron la Escuela Rural N°212 de Amadores para entregar útiles escolares a estudiantes de nivel inicial y primario. La actividad se enmarcó en una colecta solidaria impulsada por socios, hinchas y colaboradores, quienes se sumaron con aportes para acompañar a los niños y niñas en el comienzo del ciclo lectivo.

La iniciativa tuvo como principal objetivo brindar herramientas básicas para el aprendizaje en un contexto donde el acceso a materiales escolares puede representar una dificultad para muchas familias de zonas rurales. Gracias al trabajo coordinado de la filial y al compromiso de quienes colaboraron con la campaña, la ayuda llegó a destino con un fuerte impacto humano y educativo.

En total, 28 niños y niñas fueron beneficiados con la entrega de kits escolares completos. La jornada no solo representó la distribución de elementos materiales, sino también un encuentro cercano entre los visitantes y la comunidad educativa, marcado por la alegría, la gratitud y la emoción compartida.

Kits escolares completos para comenzar el ciclo lectivo

Cada uno de los estudiantes recibió un conjunto de materiales pensados para acompañar su proceso educativo durante el año escolar. Los kits fueron preparados a partir de las donaciones reunidas durante la colecta solidaria y contenían una amplia variedad de elementos esenciales para el trabajo cotidiano en el aula.

Entre los materiales entregados se destacaron:

Mochilas

Carpetas

Cuadernos

Hojas de distintos tipos

Lápices

Lapiceras

Cartucheras

Temperas

Acuarelas

Plastilina

Otros elementos esenciales para las actividades escolares

Este conjunto de recursos permitirá a los estudiantes afrontar las tareas escolares con los materiales necesarios desde el inicio del ciclo lectivo, fortaleciendo así las condiciones para el aprendizaje y la participación plena en las actividades educativas.

Donaciones que alcanzaron a toda la comunidad educativa

La ayuda no se limitó exclusivamente a los útiles escolares. Durante la visita, los integrantes de la filial también pusieron a disposición de la escuela ropa y calzado para niños, niñas y adultos, ampliando el alcance de la iniciativa.

Estas prendas provienen del ropero comunitario que mantiene el espacio académico en Catamarca, un recurso solidario que permite reunir donaciones para ser destinadas a quienes lo necesiten. De esta manera, la acción solidaria no solo benefició a los estudiantes, sino que también alcanzó a otras familias vinculadas a la institución.

La decisión de incluir estas donaciones respondió a la intención de acompañar integralmente a la comunidad educativa, entendiendo que las necesidades muchas veces trascienden lo estrictamente escolar y abarcan aspectos cotidianos de la vida familiar.

Una jornada marcada por la emoción

Más allá de la entrega de materiales y donaciones, la visita estuvo atravesada por momentos de fuerte carga emocional. La alegría de los estudiantes al recibir sus mochilas y útiles fue uno de los aspectos más destacados de la jornada.

"No saben la satisfacción que fue ver a esos niños todos contentos con sus mochilas y todas las cosas que les llevamos, las seños de la escuelita cargadas de emoción, los chicos compartiendo con nosotros el almuerzo y preguntando cuándo vamos a volver", relató Gonzalo Leguizamón, vocal de la filial Catamarca de Racing.

El encuentro incluyó además un momento de convivencia durante el almuerzo, donde los niños compartieron con los visitantes en un clima de cercanía y entusiasmo. Las preguntas de los estudiantes sobre cuándo regresarán reflejaron el impacto que generó la presencia del grupo en la escuela.

El compromiso de socios e hinchas

Desde la organización se destacó especialmente el compromiso de los socios e hinchas que colaboraron con la campaña solidaria. Cada aporte, desde los útiles escolares hasta las prendas del ropero comunitario, fue clave para concretar la iniciativa.

Leguizamón subrayó que cada contribución fue fundamental para que la ayuda pudiera llegar a la escuela, y valoró el espíritu solidario que moviliza este tipo de acciones. En ese sentido, remarcó la importancia de mantener estos gestos en tiempos complejos, donde el acompañamiento comunitario adquiere un significado especial.

Una acción que continuará en otras comunidades

Lejos de tratarse de una actividad aislada, la filial Catamarca ya proyecta continuar con este tipo de iniciativas solidarias. Según adelantaron desde la organización, la próxima semana realizarán una nueva visita con donaciones a la escuela de Los Talas, en Valle Viejo.

La continuidad de estas acciones refleja una convicción compartida dentro del grupo: que la pasión por un club puede trascender lo deportivo y transformarse en compromiso social. A través de este tipo de gestos, los integrantes de la filial buscan acompañar a comunidades educativas y contribuir, desde su lugar, al bienestar de quienes más lo necesitan.

Así, lo ocurrido en la Escuela Rural N°212 de Amadores no solo representó una entrega de útiles y donaciones, sino también una muestra concreta de cómo la solidaridad organizada puede generar impacto real, cercanía humana y esperanza en cada inicio de ciclo lectivo.