El taller de música "Beato Mamerto Esquiú" retoma sus actividades formativas

Este sábado 7 de marzo se reanudarán las actividades del taller de música Beato Mamerto Esquiú, una iniciativa formativa orientada a fortalecer el servicio musical dentro de las comunidades parroquiales. El espacio funcionará en el salón de la Iglesia Inmaculado Corazón de María, un punto de encuentro habitual para actividades pastorales y educativas, ubicado enfrente de la Legislatura provincial.

La propuesta está pensada para brindar herramientas musicales concretas a quienes ya participan o desean participar del Ministerio de Música, un ámbito clave dentro de la vida litúrgica de las parroquias. A través de la formación, se busca que cada integrante pueda desarrollar capacidades técnicas y expresivas que luego se reflejen en el servicio musical ofrecido durante celebraciones y encuentros comunitarios.

El taller, que retoma su calendario anual con esta convocatoria, combina aprendizaje instrumental y vocal con una mirada orientada a la práctica dentro del ámbito eclesial. De esta manera, el espacio se consolida como una instancia de capacitación donde la música se entiende no sólo como disciplina artística, sino también como un medio de servicio y participación comunitaria.

Horarios y especialidades del taller

La jornada formativa del sábado estará organizada en tres bloques consecutivos que abarcan distintas disciplinas musicales. Cada tramo está destinado a un área específica de aprendizaje, permitiendo que los participantes se concentren en el desarrollo de habilidades concretas.

Cronograma de clases:

9.00 a 10.00 - Guitarra

10.00 a 11.00 - Canto

11.00 a 12.00 - Piano

Esta estructura permite que los asistentes puedan elegir la especialidad de su interés o complementar su formación con diferentes herramientas musicales. La organización por franjas horarias facilita además la participación ordenada y el aprovechamiento de cada instancia de aprendizaje.

Formación técnica para el Ministerio de Música

El objetivo central del taller es profundizar aspectos técnicos, vocales e instrumentales que permitan mejorar la calidad musical en las celebraciones litúrgicas. La iniciativa está dirigida especialmente a quienes forman parte del Ministerio de Música, aunque también está abierta a personas interesadas en integrarse a este servicio.

En ese sentido, la propuesta apunta a consolidar una formación integral que combine:

Técnica instrumental, para el acompañamiento musical en celebraciones.

Desarrollo vocal, fundamental para la interpretación del repertorio litúrgico.

Coordinación musical, orientada al trabajo conjunto dentro de los equipos parroquiales.

La capacitación busca que cada participante pueda trasladar los conocimientos adquiridos a su comunidad de origen, fortaleciendo así el servicio musical en las distintas parroquias.

Un taller pensado para fortalecer el servicio musical

El regreso del taller representa una oportunidad para quienes desean mejorar su desempeño dentro del ámbito musical litúrgico. La formación técnica, sumada al intercambio entre los participantes, se convierte en un espacio de crecimiento que trasciende la práctica individual y se proyecta hacia el trabajo comunitario.

Al enfocarse en la calidad del servicio musical, el taller busca que cada aprendizaje tenga una aplicación directa en la vida parroquial. De este modo, la música se consolida como un elemento central en la experiencia celebrativa, contribuyendo a enriquecer las distintas instancias de encuentro y oración dentro de la comunidad.

Informes e inscripción

Las personas interesadas en participar del taller o en obtener mayor información pueden comunicarse con el responsable de la iniciativa.

Contacto para informes:

Lic. Alejandro Villafáñez

Teléfono: 383 4217781

Con el reinicio de sus actividades este 7 de marzo, el taller de música Beato Mamerto Esquiú vuelve a abrir un espacio de aprendizaje y formación destinado a quienes entienden la música como una herramienta de servicio y compromiso dentro de la vida parroquial.