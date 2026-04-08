CATA ordena las visitas escolares con reserva previa

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte lanzó una convocatoria dirigida a instituciones educativas para coordinar visitas guiadas al Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) mediante un sistema de reservas previas, una modalidad que apunta a mejorar la organización de los recorridos y elevar la calidad de la experiencia pedagógica en uno de los espacios culturales más innovadores de la provincia.

La iniciativa busca que cada delegación escolar pueda acceder a una propuesta planificada, con acompañamiento especializado y mejores condiciones para el desarrollo de la actividad, en un ámbito que se consolidó como un destino cultural y educativo destacado de Catamarca.

Ubicado en Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), el espacio abre sus puertas con entrada libre y gratuita, ofreciendo a estudiantes una experiencia de aprendizaje diferente, atravesada por la tecnología y por una narrativa que pone en valor la historia, la cultura y la geografía provincial.

Identidad catamarqueña

El recorrido por CATA propone una inmersión en la identidad de la provincia a través de salas interactivas, recursos tecnológicos y una narrativa moderna anclada en investigaciones históricas.

La propuesta permite que los visitantes descubran distintas dimensiones de Catamarca, entre ellas:

Su perfil productivo

La riqueza cultural

Los atractivos turísticos

La historia y geografía provincial

Este enfoque convierte a la visita en una herramienta pedagógica de alto valor para escuelas, al combinar contenidos curriculares con una experiencia sensorial e interactiva.

La mediación tecnológica cumple un rol central: no solo ordena el relato, sino que transforma la forma en que los estudiantes se vinculan con el conocimiento, haciendo del recorrido una experiencia más dinámica y significativa.

Reserva obligatoria para escuelas

Con el objetivo de garantizar una atención adecuada para cada grupo, el Ministerio estableció como requisito indispensable la reserva anticipada para delegaciones escolares. La medida busca asegurar que cada visita cuente con:

Guías especializados

Recorridos organizados por turnos

Mejor aprovechamiento de las salas interactivas

Atención personalizada para docentes y alumnos

Para agendar las visitas, las instituciones educativas deben completar sus datos a través del sistema de reservas online habilitado especialmente para escuelas.

Este mecanismo permitirá distribuir mejor los contingentes y ofrecer una experiencia de calidad en un espacio que recibe un flujo constante de visitantes.

Reservas para turistas y otros grupos

Además del esquema destinado a escuelas, el sistema también contempla la atención de contingentes turísticos y otros grupos no escolares. En estos casos, las reservas para visitas guiadas se realizan mediante WhatsApp al 383 4220467, una modalidad pensada para facilitar la coordinación de recorridos de manera ágil.

De esta forma, CATA amplía su alcance no solo como recurso pedagógico, sino también como punto de interés para visitantes que buscan conocer la historia y la identidad catamarqueña desde una propuesta contemporánea.

Horarios y acceso al público

El espacio, ubicado en Sarmiento 613, mantiene un amplio esquema de atención al público con entrada gratuita. Los horarios vigentes son:

Lunes a viernes: de 9 a 14 y de 15 a 21

de y de Sábados y domingos: de 17 a 21

Este cronograma permite tanto la organización de visitas escolares en días hábiles como el acceso de familias, turistas y público general durante fines de semana.

Tecnología, cultura y educación en un solo recorrido

La implementación del sistema de reservas previas para escuelas refuerza el crecimiento de CATA como una propuesta que integra tecnología, patrimonio, turismo y educación.

La organización anticipada de los recorridos no solo mejora la logística, sino que potencia la función del espacio como herramienta formativa para estudiantes de toda la provincia, en un entorno donde la historia local dialoga con formatos innovadores.

Con esta nueva modalidad, el Ministerio busca consolidar a CATA como un punto de encuentro entre la comunidad educativa y la identidad catamarqueña, promoviendo visitas más ordenadas, enriquecedoras y accesibles para todos.