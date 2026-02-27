Refuerzo de hasta $85.000 a la Ayuda Escolar de Anses: cómo anotarse

El Gobierno nacional dispuso un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo de 2026 y garantizará un piso mínimo de $85.000 por hijo. La decisión fue oficializada a través del Decreto 115/2026 y apunta a acompañar a las familias frente al impacto económico que implica el comienzo de clases.

La medida establece un pago adicional por única vez, que complementará el monto habitual de la asignación. El esquema es claro: el refuerzo consistirá en la suma necesaria para alcanzar los $85.000 por cada hijo. De este modo, quienes perciban una ayuda inferior a ese valor recibirán la diferencia correspondiente, mientras que aquellos que ya cobren $85.000 o más no accederán al adicional.

El objetivo central es asegurar que ningún beneficiario reciba en 2026 un monto menor al fijado como referencia en 2025, preservando así el poder adquisitivo ante la evolución de los precios.

Alcance de la medida y universo de beneficiarios

La Ayuda Escolar Anual está regulada por la Ley 24.714 y comprende a un amplio universo de titulares. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado

Monotributistas

Titulares del Seguro de Desempleo

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social

La prestación alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y polimodal en todo el país. Pueden acceder niños y adolescentes de entre 4 y 17 años que asistan regularmente a establecimientos públicos o privados con reconocimiento oficial y acrediten la condición de alumno regular.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se certifique la escolaridad en instituciones habilitadas. Además, para este grupo no rigen topes de ingresos, lo que garantiza la cobertura universal.

Topes de ingresos vigentes en febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó los siguientes límites para acceder al beneficio:

Tope máximo de ingreso del grupo familiar: $5.292.758

Tope máximo individual por integrante: $2.646.379

Si se supera cualquiera de estos montos, la familia queda excluida de la asignación. La excepción corresponde, nuevamente, a los hijos con discapacidad, para quienes no se aplican restricciones por ingresos.

Cómo se pagará el refuerzo

El refuerzo extraordinario se liquidará automáticamente y por única vez en marzo de 2026, junto con el pago masivo habitual de la Ayuda Escolar Anual. No será necesario realizar trámites adicionales, siempre que estén acreditados los datos personales y la escolaridad ante la ANSES.

La implementación estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, junto con la ANSES, que deberán dictar las normas complementarias necesarias. Por su parte, la Jefatura de Gabinete realizará los ajustes presupuestarios correspondientes para garantizar los fondos.

La Ayuda Escolar se abona cada año en marzo y está destinada a cubrir gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales. Con este refuerzo, el Ejecutivo busca consolidar un ingreso mínimo por hijo en edad escolar y amortiguar el impacto de los costos educativos en el presupuesto familiar.

Cómo inscribirse: paso a paso

Para quienes deban presentar o actualizar la certificación escolar, el trámite se realiza a través de mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar a mi ANSES

Ir a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario correspondiente a cada hijo.

2. Generar el certificado

Completar los datos requeridos y seleccionar "Generar".

3. Imprimir y completar en la institución

Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento educativo, maestro particular o institución donde se realice rehabilitación para que lo completen y firmen.

Es importante tener en cuenta:

Asegurarse de que el certificado corresponda al ciclo escolar en curso.

Verificar que los datos estén completados con letra clara y legible.

No debe contener tachaduras ni enmiendas.

De corresponder, tildar la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial".

Una vez completo y firmado, sacar una foto nítida del formulario.

4. Subir el certificado

Volver a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccionar "Subir Certificado" y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Con el refuerzo extraordinario oficializado mediante el Decreto 115/2026, el Gobierno consolida para 2026 un piso mínimo de $85.000 por hijo en concepto de Ayuda Escolar Anual, en un contexto marcado por el impacto económico del inicio del ciclo lectivo y la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las familias.