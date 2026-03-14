Catamarca: Advierten por lluvias y baja visibilidad en la Ruta 38 en Capayán

La Dirección Nacional de Vialidad informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 38, en el departamento Capayán, debido a las lluvias intensas que afectan la zona.

El aviso alcanza el tramo comprendido entre Huillapima y el límite con la provincia de La Rioja, donde se registra visibilidad reducida y presencia de agua sobre la calzada.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad habitual, evitar maniobras de sobrepaso y circular con luces bajas encendidas para prevenir siniestros viales.