Catamarca bajo Alerta Amarilla: las ráfagas superarán los 100 km/h

La provincia se encuentra bajo Alerta amarilla ante la llegada de un frente frío que impactará en todo el territorio provincial con fuertes vientos y ráfagas de considerable intensidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno meteorológico abarcará distintas regiones con características diferenciadas de acuerdo a la ubicación geográfica, aunque con un denominador común: la presencia de vientos intensos que se harán sentir desde la madrugada y se extenderán hasta la tarde.

Fuerte impacto en la zona cordillerana

El informe del SMN señala que el sector más comprometido será el oeste provincial y toda la zona de la puna, particularmente la zona cordillerana, donde se prevé un escenario de mayor intensidad debido a la circulación de vientos provenientes del sector Oeste.

En esa región, las velocidades estimadas oscilarán entre los 65 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora, configurando un panorama de fuerte intensidad para las localidades y áreas comprendidas dentro de la franja cordillerana.

La advertencia meteorológica pone el foco en la persistencia y fuerza del viento asociado al ingreso del frente frío, fenómeno que tendrá impacto directo sobre las condiciones climáticas de toda la provincia.

En el Valle Central y más

Para el resto de Catamarca, el SMN indicó que la alerta amarilla estará vinculada a vientos del Sudoeste que posteriormente rotarán hacia el Sur. De acuerdo al reporte oficial, las velocidades previstas se ubicarán entre los 30 y 45 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrán superar los 65 kilómetros por hora.

El fenómeno estaba anunciado desde la mañana y mantendrá su intensidad hasta horas de la tarde, en una jornada marcada por la inestabilidad asociada al avance del frente frío sobre la región.

Un fenómeno que abarcará la provincia y el país

La advertencia emitida por el organismo meteorológico alcanza a la totalidad del territorio provincial, lo que implica condiciones adversas tanto para las zonas urbanas como para los sectores rurales y de montaña.

El fenómeno no es ajeno al resto del país, dado que bajo esta condición se encuentran 16 provincias. De hecho para la vasta región en la que está incluida Catamarca, se esperan posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Aunque de menor intensidad que el naranja, el nivel amarillo exige mantenerse informado de forma constante.