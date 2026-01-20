Catamarca: alerta por el desprendimiento de rocas en la Cuesta de El Portezuelo

La Dirección de Vialidad Provincial informó que durante la madrugada de este martes, alrededor de las 00:05 horas, se registró un desprendimiento de rocas en la Cuesta de El Portezuelo, uno de los principales corredores viales de la provincia de Catamarca.

Según el parte oficial, el material desprendido afecta la calzada, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución en la zona.

En el lugar trabaja personal de Vialidad Provincial, que lleva adelante tareas de despeje y aseguramiento del sector con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular.

Desde el organismo reiteraron el pedido de precaución a los usuarios de la ruta y recomendaron respetar las indicaciones del personal que se encuentra operando en el lugar.