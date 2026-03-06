La Facultad de Humanidades de la UNCA inaugura su ciclo lectivo 2026 con un enfoque en el acompañamiento estudiantil

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se prepara para uno de los hitos más significativos de su calendario institucional. La Facultad de Humanidades ha confirmado que este lunes 9 de marzo se llevará a cabo el acto de apertura del año académico, una ceremonia que simboliza no solo el inicio de las clases, sino también la bienvenida a una nueva cohorte de estudiantes que buscan profesionalizarse en las diversas disciplinas que ofrece la casa de estudios.

El encuentro tendrá lugar a las 18:00 hs. en el emblemático Aula Magna "Prof. Federico E. Pais", espacio que congregará a autoridades, docentes, personal no docente y, de manera protagónica, a los alumnos ingresantes. Este evento formal funciona como el puntapié inicial para el despliegue de toda la estructura administrativa y pedagógica de la facultad, dejando inaugurado un periodo de formación que promete ser intenso y transformador.

El Trayecto de Ingreso: Clave para la inserción institucional

Uno de los pilares fundamentales de este inicio de ciclo es el Trayecto de Ingreso a la Vida Universitaria 2026. Según han destacado desde la propia Facultad de Humanidades, el objetivo central de esta instancia es facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes. Entrar a la universidad implica un cambio de paradigma respecto a la educación secundaria; por ello, este programa busca brindar herramientas concretas para comprender la organización de las carreras y la complejidad de la gestión académica.

Este trayecto está diseñado como una instancia de acompañamiento destinada a orientar a los estudiantes en su incorporación a la vida institucional. A través de este proceso, los jóvenes podrán familiarizarse con las dinámicas académicas, conociendo de primera mano el recorrido que deberán realizar durante su primer año de cursado.

Un cronograma diseñado para la exploración académica

Tras la ceremonia de apertura del lunes, la actividad se trasladará directamente a las Aulas de primer año, donde se desarrollará un esquema de trabajo exhaustivo durante toda la semana. La planificación contempla la diversidad de horarios de las diferentes ofertas académicas, asegurando que tanto quienes cursan por la mañana como los estudiantes de la carrera de Trabajo Social (con cursado vespertino) puedan acceder a los contenidos de formación.

A continuación, se detalla la agenda de actividades previstas para el periodo de ingreso:

Lunes 9 de marzo: Actividad: Acto de apertura formal del año académico. Lugar y Hora: Aula Magna, 18:00 hs.

Martes 10 de marzo: Actividad: Exploración del Plan de Estudios. Una jornada técnica para que el alumno conozca la currícula de su carrera. Horarios: 10:00 a 12:00 (mañana) y 18:00 a 20:00 (Trabajo Social).

Miércoles 11 de marzo: Actividad: Régimen de correlatividades en la vida académica. Instancia vital para entender los requisitos de aprobación y el avance en la carrera. Horarios: 10:00 a 12:00 (mañana) y 18:00 a 20:00 (Trabajo Social).

Jueves 12 de marzo: Actividad: La ruta académica de primer año. Orientación sobre el recorrido específico que los alumnos enfrentarán en sus primeros meses. Horarios: 10:00 a 12:00 (mañana) y 18:00 a 20:00 (Trabajo Social).

Viernes 13 de marzo: Actividad: Cierre y evaluación del trayecto. Jornada final de reflexión y balance sobre lo aprendido durante la semana. Horarios: 10:00 a 12:00 (mañana) y 18:00 a 20:00 (Trabajo Social).



Herramientas para la permanencia estudiantil

La importancia de este cronograma radica en la profundidad de los temas a tratar. La exploración del Plan de Estudios y el conocimiento detallado del régimen de correlatividades son factores determinantes para que el estudiante pueda planificar su futuro profesional con éxito. Sin esta base informativa, el tránsito por la universidad suele volverse confuso; por ello, la UNCA apuesta a una formación integral desde el primer día.

Las jornadas, que se extenderán hasta el viernes 13 de marzo, pretenden que el ingresante no sea un mero espectador, sino un sujeto activo capaz de navegar la "ruta académica" con autonomía. Con el acto de este lunes, la Facultad de Humanidades reafirma su compromiso con la educación pública, abriendo sus puertas a una nueva generación de catamarqueños.