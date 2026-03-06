Alerta sanitaria en Catamarca: se confirma el primer caso autóctono de dengue de la temporada

La vigilancia epidemiológica de la provincia de Catamarca ha entrado en una fase crítica de actividad. El Ministerio de Salud de la Provincia confirmó oficialmente que, con fecha del 5 de marzo, se ha registrado el primer caso positivo de dengue de la actual temporada. Este hallazgo no solo representa una cifra estadística, sino que pone en marcha toda la maquinaria de prevención y control vectorial para contener la propagación del mosquito Aedes aegypti en el territorio catamarqueño.

El escenario epidemiológico: un caso autóctono

El paciente identificado es un menor de edad con domicilio en el departamento Ancasti. Según los informes oficiales, el joven presentó un cuadro clínico con síntomas compatibles con la enfermedad, lo que derivó en su atención inmediata en el Hospital Zonal de Icaño.

Durante el proceso de atención, el menor permaneció 24 horas en observación bajo la modalidad de internación abreviada. Tras la estabilización de su cuadro y la confirmación laboratorial del virus, el equipo médico autorizó su traslado. En la actualidad, el paciente se encuentra en su domicilio particular bajo tratamiento ambulatorio y presenta una evolución favorable.

Lo que ha encendido las alarmas de los especialistas es el resultado de la investigación epidemiológica. Al determinarse que el paciente no presenta antecedentes de viaje a otras zonas con circulación viral, las autoridades sanitarias han clasificado el hecho como un caso autóctono. Esto confirma fehacientemente la presencia del virus en los vectores locales del departamento Ancasti, obligando a una intervención territorial inmediata.

Respuesta oficial y bloqueo focal

Ante la confirmación del caso, la Dirección Provincial de Epidemiología no demoró en activar los protocolos de vigilancia y control. La estrategia se centra en lo que técnicamente se denomina bloqueo focal y control vectorial. Estas acciones directas en la zona de residencia del paciente tienen un objetivo claro: reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, el agente transmisor de la enfermedad.

El Ministerio de Salud continúa trabajando intensamente en acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control vectorial en toda la extensión de la provincia. Estas tareas son fundamentales para mitigar el riesgo de transmisión y garantizar la protección de la salud de toda la comunidad catamarqueña frente a la amenaza estacional del dengue.

Guía de prevención: el factor comunitario

La autoridad sanitaria ha sido enfática: la herramienta más potente contra el dengue es la eliminación de los criaderos en los hogares y espacios públicos. El mosquito se reproduce en depósitos de agua limpia y estancada, por lo que la colaboración ciudadana es indispensable.

Para combatir la proliferación, se recomiendan las siguientes medidas técnicas y domésticas:

• Gestión de recipientes: Eliminar cualquier objeto que acumule agua en patios, jardines y alrededores.

Mantenimiento hídrico: Tapar de forma hermética tanques y cisternas de agua.

Tapar de forma hermética tanques y cisternas de agua. Ordenamiento ambiental: Dar vuelta baldes, botellas y objetos a la intemperie; mantener limpias las canaletas y los desagües.

Dar vuelta baldes, botellas y objetos a la intemperie; mantener limpias las canaletas y los desagües. Higiene de mascotas y plantas: Cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales.

Protección personal y detección temprana

Más allá del control ambiental, el Ministerio de Salud insta a la población a adoptar hábitos de protección personal, especialmente en los horarios de mayor actividad del mosquito (mañana y atardecer). Se aconseja el uso de repelente, la colocación de mosquiteros o telas metálicas en aberturas, y el uso de ropa clara que cubra brazos y piernas al aire libre.

Finalmente, es vital reconocer los síntomas de alerta para buscar asistencia médica inmediata en el centro de salud más cercano:

Fiebre persistente.

persistente. Dolor de cabeza intenso.

intenso. Dolor detrás de los ojos .

. Dolores musculares o articulares .

. Náuseas o sarpullido cutáneo.

Las autoridades cierran el comunicado con una advertencia tajante: evitar la automedicación ante cualquiera de estos signos, ya que un diagnóstico profesional temprano es la clave para una recuperación segura y para evitar complicaciones mayores en la salud pública provincial.