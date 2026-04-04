Catamarca bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó las alertas vigentes por tormentas para la madrugada y la mañana del domingo 5, con advertencias de nivel naranja y amarillo que alcanzan a gran parte de la provincia de Catamarca.

La alerta naranja rige para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. Según el organismo, el área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, con abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, que podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Por otra parte, la alerta amarilla abarca a Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y el resto del departamento Pomán. En estas zonas también se esperan tormentas localmente fuertes o severas, con abundante lluvia, actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.