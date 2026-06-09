Catamarca avanza en el fortalecimiento de la Salud Digital

El Ministerio de Salud de Catamarca, a través de sus equipos de Salud Digital, participó del Encuentro Nacional de Salud Digital 2026 - Interoperabilidad en Acción (Conectatón 2026), desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad reunió a equipos técnicos y referentes de distintas jurisdicciones del país con el objetivo de avanzar en la consolidación de herramientas y acuerdos que permitan fortalecer la transformación digital del sistema sanitario argentino. Las jornadas fueron organizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y estuvieron orientadas a promover la interoperabilidad entre sistemas, una de las principales metas dentro de la construcción de un modelo de salud digital integrado a nivel federal.

La presencia de Catamarca en este espacio permitió continuar profundizando el trabajo que la provincia viene desarrollando en materia de innovación tecnológica aplicada a la salud y participación en procesos colaborativos de alcance nacional.

Jornadas orientadas a la interoperabilidad

El eje central del encuentro estuvo puesto en el fortalecimiento de la interoperabilidad, entendida como la capacidad de distintos sistemas de salud para intercambiar información de manera segura, eficiente y oportuna.

Durante las jornadas técnicas y estratégicas se llevaron adelante diversas actividades destinadas a consolidar mecanismos que permitan una mejor articulación entre las jurisdicciones y los distintos actores que integran el sistema sanitario. En este contexto, Catamarca participó activamente de pruebas colaborativas diseñadas para validar el intercambio seguro de información clínica entre provincias utilizando estándares internacionales.

Estas experiencias permitieron poner a prueba herramientas y procedimientos destinados a garantizar que la información sanitaria pueda ser compartida de manera adecuada entre diferentes plataformas y sistemas de gestión de salud.

Federación de pacientes

Uno de los aspectos destacados de la participación provincial estuvo relacionado con el análisis y desarrollo de distintos casos de uso vinculados a herramientas estratégicas para la salud digital.

Durante el encuentro se trabajó sobre:

• El Resumen Nacional del Paciente.

• La federación de pacientes.

• Los mecanismos de intercambio seguro de información sanitaria.

Estas iniciativas tienen como objetivo facilitar el acceso a datos clínicos relevantes y permitir que la información pueda estar disponible cuando sea necesaria para la atención de las personas, independientemente del sistema o jurisdicción en la que se encuentre registrada. Las pruebas y análisis realizados durante la Conectatón 2026 apuntaron precisamente a fortalecer esos procesos y garantizar que el intercambio de datos se realice bajo condiciones de seguridad y oportunidad.

Intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades

Además de las actividades técnicas, la participación en el encuentro permitió a los equipos catamarqueños compartir experiencias con profesionales y especialistas de todo el país. La interacción con otras jurisdicciones favoreció el intercambio de conocimientos y la identificación de desafíos comunes vinculados a la transformación digital de los sistemas sanitarios.

Según se informó, la presencia provincial contribuyó a:

• Fortalecer capacidades en interoperabilidad.

• Compartir experiencias con equipos técnicos nacionales.

• Participar en la construcción de acuerdos comunes.

• Impulsar estrategias orientadas a una atención más integrada.

• Favorecer modelos de atención más eficientes y centrados en las personas.

Estos espacios de trabajo colaborativo buscan generar consensos y promover estándares comunes que permitan avanzar de manera coordinada en todo el territorio nacional.

La Estrategia Nacional de Salud Digital 2025-2030

La segunda jornada del encuentro estuvo dedicada al análisis de la Estrategia Nacional de Salud Digital 2025-2030, una instancia que permitió abordar diferentes dimensiones relacionadas con el proceso de modernización tecnológica del sistema sanitario.

Entre los temas desarrollados durante esta etapa se destacaron:

• Gobernanza.

• Interoperabilidad.

• Sostenibilidad.

• Innovación.

• Inteligencia artificial aplicada a la salud.

Asimismo, se realizó un análisis de los avances alcanzados y de los desafíos que enfrenta la transformación digital en Argentina.

Estos debates permitieron generar una visión compartida sobre las prioridades futuras y las herramientas necesarias para continuar fortaleciendo el sistema de salud mediante la incorporación de nuevas tecnologías.