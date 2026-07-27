La UNCA reafirmó su compromiso con la cultura, la producción y el patrimonio en el Poncho

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) tuvo una destacada participación en la 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a través de una serie de propuestas que combinaron expresiones artísticas, producción audiovisual, formación académica y acciones vinculadas con el desarrollo productivo.

La presencia de la institución en el principal encuentro cultural de la provincia reflejó su compromiso con la promoción de la identidad, la preservación del patrimonio y el desarrollo de Catamarca, a partir de una agenda que permitió vincular distintas áreas de la Universidad con el público que visitó el Predio Ferial.

Las actividades fueron impulsadas principalmente desde la Secretaría de Extensión Universitaria, que llevó adelante propuestas en diferentes espacios de la Fiesta del Poncho. El eje común estuvo puesto en la recuperación y puesta en valor de expresiones culturales, saberes, oficios y productos que forman parte de la identidad catamarqueña.

Arte y cultura en los escenarios del Poncho

Dentro de la programación artística, la Secretaría de Extensión Universitaria presentó dos importantes propuestas. En el Pabellón de Turismo se presentó la obra "Esquiú mirando el alba", interpretada por el Ballet Folklórico de la UNCA.

La puesta en escena rindió homenaje a Fray Mamerto Esquiú mediante una combinación de danza, música y representación histórica. De este modo, la propuesta artística incorporó una dimensión vinculada con la memoria y la historia, utilizando el lenguaje escénico para recuperar la figura del religioso y su legado.

La agenda artística de la UNCA también tuvo presencia en el Escenario Mayor del Predio Ferial, donde la Delegación Artística de la Universidad ofreció un espectáculo de música y danza.

La presentación puso en valor distintas expresiones culturales de Catamarca y recibió un amplio reconocimiento por parte del público presente. La participación en los escenarios de la Fiesta permitió así que la Universidad mostrara parte de su producción artística y su trabajo de promoción cultural.

Las actividades contaron con la presencia del rector de la UNCA, ing. Oscar Arellano, y del secretario de Extensión Universitaria, ing. Adolfo Agüero, quienes acompañaron las propuestas desarrolladas por la institución durante el evento.

El cine como herramienta para preservar la memoria

La participación universitaria también se extendió al campo audiovisual. En el Espacio Bicentenario del Predio Ferial, la UNCA formó parte del ciclo "Cine es Memoria", donde se proyectaron dos documentales producidos por la Productora de Contenidos del Centro de Comunicación de la UNCA.

Las producciones presentadas fueron:

• "Urdiendo Futuro: El Legado del Telar".

• "Raíces de Barro. Las Palmas, Tierra Alfarera".

Ambos trabajos abordaron expresiones vinculadas con los saberes, los oficios y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de Catamarca. Luego de las proyecciones, los realizadores Ignacio Lovell y Sergio Vázquez participaron de una charla abierta con el público.

El encuentro permitió compartir detalles sobre el proceso de producción de los documentales y reflexionar sobre la importancia de registrar las prácticas culturales que se transmiten a través del tiempo. En ese marco, la producción audiovisual se presentó como una herramienta para documentar y preservar conocimientos relacionados con la identidad cultural catamarqueña.

También participó Gabriela Ávila, coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Tejido en Telar, quien destacó el impacto de esta propuesta académica en la recuperación y el fortalecimiento de los saberes textiles ancestrales.

La presencia de la Diplomatura en este espacio permitió vincular la producción audiovisual con la formación universitaria y con el trabajo destinado a sostener conocimientos relacionados con el tejido en telar.

La capia de Santa María

La agenda de la UNCA en la Fiesta del Poncho también incluyó una propuesta vinculada con la producción y la valorización de un producto emblemático de Santa María.

La Secretaría de Extensión Universitaria participó de la presentación del proyecto "Salvaguardando el Saber Hacer: Hacia la Indicación Geográfica de la Capia de Santa María", realizada en el Pabellón de Bodegas y Delicatessen.

La iniciativa fue organizada junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca, la Comisión Promotora de la Indicación Geográfica y la Municipalidad de Santa María.

Durante el encuentro, la intendenta de Santa María, Érica Inga, y la responsable del Área de Proyectos Especiales de Extensión, Gabriela Ávila, expusieron sobre el trabajo articulado que se desarrolla con el objetivo de obtener la Indicación Geográfica para este producto emblemático del departamento.

La presentación puso el foco en la necesidad de preservar y reconocer el saber hacer asociado a la Capia de Santa María de Yokavil, al tiempo que se avanza en el proceso destinado a distinguir sus características particulares.

La actividad concluyó con una degustación que permitió al público conocer las características distintivas de la Capia de Santa María de Yokavil, acercando el producto a los visitantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Cultura, formación y producción

La participación de la Universidad Nacional de Catamarca en la 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho reunió propuestas de distintas características, pero conectadas por un mismo eje: la valorización de la identidad y el patrimonio de la provincia.

Desde la presentación de "Esquiú mirando el alba" y el espectáculo de la Delegación Artística en el Escenario Mayor, hasta la proyección de documentales sobre el telar y la alfarería, la institución llevó al Predio Ferial expresiones vinculadas con la cultura y la memoria.

A esa agenda se sumó el trabajo académico relacionado con la Diplomatura Universitaria en Tejido en Telar y la participación en el proyecto destinado a lograr la Indicación Geográfica de la Capia de Santa María.

En ese recorrido, la UNCA reafirmó su compromiso con una tarea que conecta la producción universitaria con las comunidades, los artistas, los realizadores, los artesanos y los productores de Catamarca.

La presencia institucional en la Fiesta del Poncho permitió mostrar ese trabajo en un espacio de amplia convocatoria y, al mismo tiempo, fortalecer la difusión de expresiones culturales, saberes ancestrales y productos que forman parte del patrimonio catamarqueño.