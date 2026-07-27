Convocan al diálogo entre la UTA y las empresas para garantizar la continuidad del transporte en Catamarca

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca emitió un exhorto dirigido a las partes de la relación colectiva de trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas prestatarias del servicio, con el objetivo de que retomen la instancia de negociación y alcancen un entendimiento que permita preservar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros.

La convocatoria parte de la premisa de que la resolución de las diferencias debe producirse mediante los mecanismos institucionales previstos para la negociación colectiva. En ese sentido, la cartera provincial expresó su confianza en que ambas partes podrán encauzar el proceso a través de un diálogo responsable, en cumplimiento del deber de negociar de buena fe y con estricta observancia de la normativa vigente y de las instancias que esa normativa contempla.

El pronunciamiento pone el foco en la importancia de sostener los canales de diálogo como herramienta para resolver la controversia, remarcando que son las propias partes involucradas quienes tienen la responsabilidad de arribar a una solución mediante el entendimiento.

Los usuarios, eje central del servicio

Uno de los aspectos centrales del mensaje oficial es el lugar que ocupan los usuarios dentro del sistema de transporte público. El Ministerio enfatiza que el transporte público de pasajeros existe en función de quienes lo utilizan diariamente, señalando que ellos constituyen la verdadera razón de ser del servicio.

Desde esa perspectiva, el organismo destaca que cada solución alcanzada en tiempo oportuno entre trabajadores y empresas se traduce en un beneficio directo para la comunidad. Esa previsibilidad resulta fundamental para las miles de personas que todos los días dependen del transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas.

En ese marco, el comunicado remarca que el servicio resulta indispensable para quienes necesitan trasladarse con el fin de:

Trabajar.

Estudiar.

Acceder a prestaciones de salud.

Precisamente, en atención a ese interés general y al impacto que cualquier situación de conflicto puede tener sobre la población usuaria, el Ministerio fundamenta el llamado a reanudar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo.

El Ministerio ofrece el ámbito institucional para la negociación

Como respuesta a lo solicitado por las propias partes involucradas, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte puso a disposición el ámbito institucional para facilitar el desarrollo del proceso de negociación.

En ese sentido, confirmó la realización de una convocatoria formal para el próximo jueves a las 10:00 horas, encuentro que tendrá lugar en las oficinas del Ministerio.

La audiencia fue fijada con un objetivo concreto: facilitar el encuentro y el intercambio directo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas prestatarias, promoviendo un espacio institucional donde puedan continuar las conversaciones.

El organismo aclara que la convocatoria tiene un carácter facilitador y subraya que la resolución de la controversia corresponde a las propias partes, en el marco del proceso de negociación colectiva.

Confianza en un acuerdo que contemple los intereses de todos

En su mensaje, el Ministerio también expresó su reconocimiento al compromiso demostrado tanto por los trabajadores como por las empresas en relación con la prestación del servicio de transporte público de pasajeros.

La cartera provincial manifestó que confía en que ese mismo compromiso será el que oriente las negociaciones hacia un resultado que contemple los intereses legítimos de ambas partes, permitiendo alcanzar un entendimiento que contribuya a garantizar la normal prestación del servicio.

El objetivo planteado por el organismo apunta a que el proceso de diálogo avance dentro de los canales institucionales establecidos, respetando las normas vigentes y privilegiando los mecanismos de negociación como vía para superar la controversia existente.

Los principales ejes del pronunciamiento oficial

El comunicado difundido por el Ministerio resume una serie de definiciones consideradas centrales para el desarrollo de las negociaciones: