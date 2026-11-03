El Registro Civil desplegará nuevos operativos de documentación en Andalgalá y la Capital

El Registro Civil Catamarca pondrá en marcha nuevos operativos del Móvil de Documentación Rápida, con el objetivo de continuar acercando los servicios del Estado a todos los catamarqueños y facilitar la gestión de documentación esencial en distintos puntos de la provincia.

En esta oportunidad, los equipos de atención territorial estarán presentes en el departamento Andalgalá y en la Capital catamarqueña. La propuesta apunta a que los vecinos puedan realizar sus trámites de manera presencial, ágil y sencilla, sin necesidad de solicitar un turno previo.

La iniciativa forma parte de una política de cercanía que busca llevar las prestaciones registrales a cada rincón de Catamarca, permitiendo que quienes necesitan renovar o gestionar sus documentos puedan acceder al servicio sin trasladarse necesariamente hasta las oficinas habituales.

Los operativos contemplan diferentes jornadas y puntos de atención, distribuidos entre espacios públicos e instituciones. De esta manera, el Registro Civil continuará con su recorrido territorial durante los primeros días de noviembre, con una agenda que incluye tanto a la ciudad Capital como al departamento Andalgalá.

Cronograma de atención en Capital y Andalgalá

El calendario de los nuevos operativos establece tres jornadas de atención, con horarios y ubicaciones definidos para facilitar la organización de los vecinos que necesiten realizar trámites documentales.

El martes 3 de noviembre, el Móvil de Documentación Rápida estará en la plaza Los Ceibos, ubicada en el barrio 500 Viviendas Norte, en la intersección de avenida Terebintos y Pedro Agote. La atención se desarrollará de 09:00 a 13:00 horas.

La segunda jornada tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, en el departamento Andalgalá. En esa oportunidad, los equipos atenderán en las instalaciones de Adda, dentro del Centro Cívico del barrio 104, sobre avenida Libertad. El operativo contará con dos franjas horarias: de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Finalmente, el jueves 5 de noviembre, el móvil regresará a la Capital para brindar atención en la Residencia Universitaria "Madres de Plaza de Mayo", ubicada en Maximio Victoria S/N, en San Fernando del Valle. La jornada se extenderá de 15:00 a 20:00 horas.

El cronograma completo es el siguiente:

Martes 3/11: plaza Los Ceibos, barrio 500 Viviendas Norte, avenida Terebintos y Pedro Agote. De 09:00 a 13:00.

Miércoles 4/11: instalaciones de Adda, Centro Cívico del barrio 104, avenida Libertad, Andalgalá. De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

Jueves 5/11: Residencia Universitaria "Madres de Plaza de Mayo", Maximio Victoria S/N, San Fernando del Valle. De 15:00 a 20:00.

Tareas previas y balance positivo

Desde el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Provincia destacaron el impacto positivo de los operativos de cercanía realizados durante las semanas anteriores. Según el balance difundido, en esas jornadas se registraron más de 150 gestiones documentales.

Las intervenciones se llevaron adelante en el barrio Rivera del Valle y en Montecristo, al sur de la ciudad. Previamente, el móvil también había brindado atención en la Escuela Apolo y en la plaza del barrio San Antonio Sur.

El resultado de esas experiencias es señalado por el Ministerio como un antecedente favorable para la continuidad de la política territorial. La realización de los trámites en barrios y espacios comunitarios permite acercar los servicios registrales a los vecinos y facilitar la gestión de documentación.

La nueva agenda busca sostener ese esquema de atención, con presencia en diferentes puntos de la Capital y una jornada específica en Andalgalá. El despliegue se organiza en función de la necesidad de ampliar el acceso a los servicios del Registro Civil y de ofrecer alternativas presenciales a quienes requieren contar con sus documentos actualizados.

Qué trámites se podrán realizar

Durante los operativos, los vecinos podrán gestionar distintos tipos de documentación personal. La atención estará destinada a la tramitación del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte, tanto en sus modalidades comunes como express.

Las gestiones disponibles son:

DNI Común.

DNI Express.

Pasaporte Común.

Pasaporte Express.

La posibilidad de realizar estas gestiones durante los operativos territoriales permite que los ciudadanos accedan a documentación registral sin necesidad de turno previo. La modalidad de atención anunciada es presencial y busca agilizar los trámites en cada uno de los lugares incluidos en el cronograma.

Los aranceles establecidos por RENAPER

Los montos que deberán abonarse por los trámites documentales corresponden a los aranceles vigentes establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los valores informados para las distintas modalidades son los siguientes:

Trámite Arancel DNI Común $10.000 DNI Express $26.000 Pasaporte Común $100.000 Pasaporte Express $200.000

Los costos varían según el tipo de documento y la modalidad elegida. En el caso del DNI, el trámite común tiene un valor de $10.000, mientras que la opción express asciende a $26.000. Para el pasaporte, el arancel común es de $100.000 y el express alcanza los $200.000.

La difusión de los montos permite que los vecinos conozcan de antemano los valores de las gestiones disponibles y puedan organizarse antes de concurrir a los puntos de atención.