La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional en 2028

El Gobierno incorporará la vacuna séxtuple al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1° de enero de 2028, en el marco de una actualización del esquema de inmunización destinado a los niños durante sus primeros meses de vida. La nueva dosis permitirá reunir en una sola aplicación la protección que actualmente brindan las vacunas quíntuple y antipoliomielítica, con el objetivo de simplificar el proceso de vacunación infantil.

La modificación representa un cambio en la organización del esquema vigente, ya que la nueva formulación permitirá proteger contra seis enfermedades mediante una única aplicación. De acuerdo con la información difundida, la iniciativa busca reducir la cantidad de dosis que deben recibir los niños durante una etapa temprana de su desarrollo, al mismo tiempo que procura mejorar el cumplimiento oportuno de las indicaciones establecidas en el calendario oficial.

La incorporación de esta vacuna se enmarca en una estrategia orientada a facilitar tanto la administración de las dosis como el seguimiento de los esquemas por parte de las familias y los equipos de salud. La actualización tendrá una fecha específica de entrada en vigencia y alcanzará a los niños que nazcan desde el 1° de enero de 2028.

Seis enfermedades bajo una misma aplicación

Uno de los principales aspectos de la incorporación de la vacuna séxtuple es la combinación de componentes que actualmente se encuentran distribuidos entre dos vacunas del calendario: la quíntuple y la antipoliomielítica.

Con la nueva formulación, ambas serán reemplazadas por una única aplicación que reunirá la protección contra seis enfermedades. Según lo informado, la vacuna permitirá prevenir:

Difteria.

Tétanos.

Tos convulsa.

Hepatitis B.

Poliomielitis.

Infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

La combinación de estos componentes permitirá unificar la protección contemplada en las vacunas que actualmente forman parte del esquema de inmunización infantil. De esta manera, la nueva dosis concentrará en una sola aplicación las coberturas correspondientes a las seis enfermedades mencionadas.

El reemplazo de las vacunas quíntuple y antipoliomielítica constituye el eje central de la actualización anunciada, que busca reducir el número de aplicaciones necesarias durante los primeros meses de vida sin modificar las enfermedades contempladas en la protección que se brinda a los niños.

A quiénes alcanzará la nueva disposición

La actualización del Calendario Nacional de Vacunación tendrá un alcance definido por la fecha de nacimiento de los niños. Según informó el Ministerio de Salud, la vacuna séxtuple será incorporada para quienes nazcan a partir del 1° de enero de 2028.

En ese sentido, la medida establece una diferenciación entre los niños que comenzarán su esquema de inmunización bajo la nueva modalidad y aquellos que ya hayan iniciado el calendario vigente. Quienes hayan comenzado el esquema actual deberán completarlo tal como está establecido, sin modificar las dosis que ya recibieron. Esta disposición busca mantener la continuidad de los esquemas de vacunación en curso y evitar cambios en las aplicaciones correspondientes a quienes ya se encuentran bajo las pautas actuales.

La implementación de la nueva vacuna, por lo tanto, no implicará una modificación retroactiva de los esquemas iniciados. La transición se realizará a partir de la fecha establecida y alcanzará a los recién nacidos desde el comienzo de 2028.

El Ministerio de Salud precisó este criterio como parte de la información vinculada con la actualización, al establecer que los niños que hayan iniciado el esquema vigente deberán completarlo de acuerdo con las indicaciones actuales.

Menos aplicaciones y mejores coberturas

Entre los objetivos centrales de la incorporación de la vacuna séxtuple se encuentra la posibilidad de mejorar las coberturas de vacunación y favorecer el cumplimiento oportuno de los esquemas. La reducción de las aplicaciones durante los primeros meses de vida constituye uno de los aspectos destacados de la medida. Al reunir en una sola dosis la protección que actualmente brindan dos vacunas, el nuevo esquema busca disminuir las molestias que las aplicaciones pueden generar en los niños.

A su vez, la simplificación del calendario apunta a facilitar el seguimiento de las dosis por parte de las familias. La organización de las aplicaciones y el cumplimiento de los tiempos previstos forman parte de los objetivos señalados por las autoridades sanitarias.

La medida también contempla la tarea de los equipos de salud, que tendrán a su cargo el seguimiento de los esquemas de inmunización dentro de las pautas establecidas. En ese sentido, la incorporación de una vacuna que combina seis componentes permitirá simplificar la administración y el control de las dosis correspondientes.