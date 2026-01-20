Catamarca con calorcito y viento del norte: así va a estar el clima este martes

Catamarca transitará este martes veraniego con calor, nubosidad variable y la posibilidad de chaparrones aislados hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Además, el viento vuelve a presentarse como protagonista.

Luego de una madrugada de 19 grados de mínima y ya con presencia del Innombrable desde el Norte, el cielo se mostrará parcialmente nublado durante la mañana. La temperatura ascenderá hasta alcanzar los 24 grados y el viento seguirá soplando con similar intensidad, manteniendo un escenario de tiempo cálido y algo ventoso en toda la provincia.

El tramo más inestable del día se concentrará en la tarde, cuando se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación estimada entre 10 y 40 por ciento. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados, mientras que el viento se mantendrá entre 23 y 31 km/h, aunque con ráfagas más intensas, que podrían oscilar entre 51 y 59 km/h, especialmente durante el desarrollo de las precipitaciones.

Hacia la noche se mantendrá la parcial nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 23 grados, manteniendo el viento su orientación pero descendiendo la intensidad entre los 42 a 50 km/h.

El martes cerrará así con un clima caluroso, ventoso e inestable en forma aislada, típico del verano catamarqueño.

