Catamarca despliega una agenda integral para consolidarse como destino turístico en agosto

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital ha oficializado hoy su propuesta integral para el mes de agosto, un calendario que redefine la experiencia urbana a través de un mosaico de actividades diseñadas para todas las edades. Este despliegue, que abarca desde la cultura y la gastronomía hasta el contacto con el patrimonio histórico y la recreación al aire libre, se erige como el eje central de la estrategia municipal para potenciar la atractividad de la ciudad.

En una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, y el director de Turismo, Gustavo Yurquina, se trazaron los lineamientos de esta agenda. Galíndez, tras realizar un balance positivo del receso invernal, enfatizó que agosto se presenta como una oportunidad clave, con especial atención al fin de semana largo del 14 al 16 de agosto. La funcionaria subrayó que, aunque la oferta es inclusiva para todo público, la programación de este mes posee una marcada orientación hacia las infancias, buscando generar un impacto transversal en la comunidad.

Por su parte, Gustavo Yurquina destacó el carácter colaborativo de la gestión: "La agenda es resultado de un trabajo conjunto entre el equipo de productos turísticos de la Secretaría y distintos actores de la ciudad, incluyendo instituciones, emprendimientos privados y otras áreas municipales". Esta articulación público-privada permite una oferta diversificada, que combina eventos gratuitos y arancelados bajo una premisa fundamental: fomentar la participación ciudadana tanto de los turistas que visitan la Capital como de los vecinos locales.

El epicentro de la actividad: Casa de la Puna

Uno de los hitos más relevantes del cronograma será la Feria Manos Catamarqueñas, que tendrá lugar frente a Casa de la Puna, en la Plaza Quique Sánchez Vera. El evento promete transformar el espacio público el sábado 15 (desde las 16 horas) y el domingo 16 (desde las 12 horas).

La feria funcionará como un punto de encuentro para artesanos, productores y diseñadores provinciales, complementado por un robusto patio gastronómico. Los puntos destacados de esta propuesta incluyen:

Oferta gastronómica: Food trucks y un tradicional rincón matero.

Actividades recreativas: Talleres, juegos y danzas con entrada libre y gratuita.

Torneo de Bolillas: Coordinado por Horacio Barboza, abierto a todas las edades, el sábado y domingo a partir de las 16 horas.

La grilla artística del sábado incluirá las presentaciones de: Jeremías Carrizo, Victoria Sofía Ayala, Leandro y su Violín, Leonel y su Acordeón, Isabel Frini, Alexia Roldán, Santy Farías, Constanza Bulacio, Nicolás Rivera, Lourdes Bogolla, Lázaro y Jonás Díaz, culminando con la actuación del grupo Amalgama.

El domingo, bajo el ciclo Encuentros por el Mundo, el escenario recibirá a las colectividades de Japón, República Dominicana y Bolivia, quienes ofrecerán una jornada de intercambio cultural a través de tradiciones, gastronomía y espectáculos. Cabe destacar que los emprendedores interesados en formar parte de futuras ferias cuentan con un formulario de inscripción disponible en las redes sociales de Casa de la Puna.

Patrimonio y naturaleza en Pueblo Perdido

La puesta en valor de los sitios arqueológicos es otra de las columnas vertebrales de la agenda. Pueblo Perdido de la Quebrada mantendrá sus visitas guiadas diarias durante todo el mes, integrando experiencias específicas:

Sábado 8: Pampamesa - Conversaciones Andinas.

Trekking: Salidas programadas por la Quebrada los martes, jueves y sábados.

Sábado 15: Taller infantil "Gigantes de Catamarca", sobre la megafauna provincial.

Domingo 16: "Manitos al Monte", experiencia gastronómica para infancias basada en harinas del monte nativo.

Torradería - Tienda de Sabores Nativos: Abierta de viernes a domingo, ofreciendo torrados autóctonos y pastelería de frutos nativos.

Diversidad cultural y turística en toda la ciudad

Finalmente, el mes de agosto se completa con una oferta de espectáculos teatrales y musicales en el Complejo Cultural Urbano Girardi, el Teatro del Sur y el Teatro Calchaquí, bajo la coordinación de la Dirección General de Cultura. A esto se suman recorridos patrimoniales mediante Travel-ando, la operatividad del Bus Turístico y las actividades recreativas en el Aeroparque del Dique El Jumeal.