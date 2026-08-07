Presentación del dispositivo de Teleconsulta de Consumos Problemáticos para el interior

El Ministerio de Salud de la provincia realizó la presentación del Proyecto de Red de Consumos Problemáticos y Cuidados, una iniciativa destinada a fortalecer el trabajo de los equipos sanitarios que intervienen en el abordaje de los consumos problemáticos en el interior provincial.

La actividad contó con la participación de referentes de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, quienes dieron a conocer el funcionamiento del nuevo dispositivo virtual de teleconsultas, una herramienta concebida para brindar acompañamiento y orientación a los equipos de salud que desarrollan tareas de asistencia en las distintas localidades de la provincia.

La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio y apoyo para los profesionales que trabajan con personas atravesadas por problemáticas de consumo, ofreciendo una modalidad de consulta a distancia que permita fortalecer las intervenciones realizadas en el ámbito local.

Red de Consumos Problemáticos y Cuidados

Durante la presentación se concretó el primer encuentro del dispositivo, instancia en la que participaron integrantes del equipo interdisciplinario del CIS, junto con los referentes de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

La referente del dispositivo, Mailen Echenique, explicó el propósito de estas reuniones y el alcance que tendrán para los equipos de salud del interior.

"La idea de estos encuentros es brindar acompañamiento y orientación en la asistencia de los equipos de Salud del interior de la provincia con respecto a los consumos problemáticos; este es el primer encuentro, y contó con la presencia del equipo interdisciplinario del CIS", señaló.

De esta manera, el proyecto comenzó su implementación con una primera instancia de trabajo orientada a establecer un canal de consulta y acompañamiento para los profesionales que desarrollan su labor en diferentes localidades del interior.

Atención interdisciplinaria e integral

Uno de los principales objetivos planteados durante la presentación fue consolidar un modelo de trabajo basado en la atención interdisciplinaria e integral, procurando que el acompañamiento brindado a los equipos de salud tenga un impacto directo en la asistencia que reciben los usuarios.

En ese sentido, Mailen Echenique destacó la importancia de que el dispositivo contribuya a fortalecer las capacidades de intervención de los equipos locales.

"Nuestro objetivo es poder brindar una atención interdisciplinaria e integral, lo cual se reflejará en la atención a los usuarios; en muchos casos, evitando las derivaciones a la Capital, atendiendo cada caso en su localidad", expresó.

De acuerdo con lo presentado, el dispositivo busca acompañar técnicamente a los equipos de salud para que puedan desarrollar estrategias de intervención en sus propios ámbitos de trabajo, favoreciendo una respuesta integral en cada comunidad.

Reuniones según la demanda

El funcionamiento del dispositivo contempla una modalidad de trabajo flexible, adaptada a las necesidades que presenten los equipos de salud del interior.

Según se informó durante la presentación, las reuniones serán solicitadas de acuerdo con la demanda de los equipos de cada localidad, permitiendo que el acompañamiento se organice en función de los requerimientos que surjan en cada caso.

Este esquema busca responder a las consultas específicas de los profesionales que trabajan con personas atravesadas por consumos problemáticos, facilitando espacios de orientación y asistencia mediante la modalidad de teleconsulta.

La presentación del Proyecto de Red de Consumos Problemáticos y Cuidados marcó el inicio de una herramienta de acompañamiento destinada a fortalecer el trabajo de los equipos sanitarios del interior de la provincia. A través del dispositivo virtual de teleconsultas, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones plantearon una modalidad de asistencia basada en el acompañamiento, la orientación y el trabajo interdisciplinario, con el objetivo de que los equipos locales puedan abordar las problemáticas de consumo en sus comunidades y, en muchos casos, brindar atención en la propia localidad, evitando derivaciones a la Capital.