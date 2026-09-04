Catamarca celebra el quinto aniversario de la Beatificación del Beato Mamerto Esquiú

Catamarca vive una jornada especial en conmemoración del quinto aniversario de la Beatificación de Mamerto Esquiú, una fecha que reúne a la comunidad en torno a la figura del ilustre catamarqueño Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú.

Las celebraciones tienen como escenario central a la parroquia de San José de Piedra Blanca, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde el sábado pasado se inició el Septenario en honor del Beato como preparación para la celebración del quinto aniversario de su Beatificación.

El programa de actividades se desarrolla, además, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento, bajo el lema: "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad".

La conmemoración reúne expresiones de fe, actividades vinculadas con la memoria del Beato y espacios de reflexión académica, en una jornada que tendrá como momentos destacados la continuidad del 3º Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, el traslado de la imagen de la Virgen del Valle, la procesión y la celebración de la Santa Misa.

Campanas para recibir el aniversario

Las celebraciones centrales comenzaron anoche, cuando al llegar la medianoche e iniciarse este viernes se escucharon repiques de campanas y fuegos artificiales.

De esta manera, la comunidad de la Parroquia de San José de Piedra Blanca dio continuidad a las actividades que habían comenzado durante el fin de semana y abrió formalmente la jornada dedicada al quinto aniversario de la histórica Beatificación de Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú.

El Septenario había comenzado el sábado pasado como parte de la preparación para esta fecha. La programación se inscribe en un contexto especial, marcado por la conmemoración del Bicentenario del nacimiento del Beato y por el lema que acompaña el Año Jubilar.

La figura de Esquiú vuelve así a ocupar un lugar central en una serie de actividades que combinan la dimensión religiosa con el estudio y la recuperación de los espacios ligados a su memoria.

La continuidad del Congreso Académico

En el propio día del aniversario, la programación continuará desde las 11.00 con el desarrollo del 3º Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, que tendrá continuidad en Capital. La jornada también incluirá visitas a sitios ligados a la memoria del Beato Esquiú, incorporando dentro de la programación espacios vinculados directamente con su historia y su recuerdo.

Entre las actividades previstas para este viernes se encuentran:

11.00: Continuación del 3º Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú en Capital.

Continuación del 3º Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú en Capital. Visitas a sitios ligados a la memoria del Beato Esquiú.

16.30: Traslado de la imagen de la Virgen del Valle.

Traslado de la imagen de la Virgen del Valle. 17.00: Procesión desde Callejón Hondo hasta el templo de San José.

Procesión desde Callejón Hondo hasta el templo de San José. 18.00: Celebración de la Santa Misa por el quinto aniversario de la Beatificación.

El traslado de la Virgen del Valle

Uno de los momentos centrales de la tarde será el traslado de la imagen de la Virgen del Valle. La actividad comenzará a las 16.30, cuando la imagen será trasladada desde la Catedral Basílica por la Ruta Provincial Nº 1 con destino a Callejón Hondo.

Este traslado dará paso a la siguiente instancia de la programación religiosa, que reunirá las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú en una manifestación de fe que recorrerá el trayecto previsto hasta el templo de San José.

La llegada de la imagen forma parte de la secuencia de actividades organizadas para acompañar la celebración del aniversario y concentrará la atención durante la tarde en la comunidad que participa de los actos programados.

La procesión hacia el templo de San José

A las 17.00 tendrá lugar la procesión desde Callejón Hondo hasta el templo de San José. La manifestación de fe contará con las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú, que serán acompañadas durante el recorrido previsto.

La procesión constituye uno de los principales momentos de la jornada conmemorativa y antecederá a la celebración litúrgica que pondrá el cierre a las actividades religiosas centrales del quinto aniversario.

El recorrido concluirá en el templo de San José, donde se concentrará la comunidad para participar de la Santa Misa.

La Santa Misa por el quinto aniversario

El acto de fe culminará a las 18.00 con la celebración de la Santa Misa, que será presidida por Mons. Luis Urbanc.

La ceremonia estará dedicada de manera especial al 5º Aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, cerrando así la instancia central de una jornada que comenzó simbólicamente a la medianoche con el repique de las campanas y los fuegos artificiales.

La misa representará el momento culminante de la programación religiosa prevista para este viernes, en el marco de las actividades que la comunidad viene desarrollando desde el inicio del Septenario.

El regreso de la Virgen a la Catedral Basílica

Luego de la celebración eucarística, se realizará el retorno de la imagen de la Virgen del Valle. El regreso se llevará a cabo por la Ruta Provincial Nº 1 hasta la Catedral Basílica, completando de esta manera el recorrido iniciado durante la tarde.

La jornada por el quinto aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú quedará así marcada por una intensa programación que abarcará actividades académicas, visitas a sitios vinculados con su memoria y expresiones religiosas.

En el contexto del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento, Catamarca celebra una fecha significativa para recordar la histórica Beatificación del ilustre catamarqueño. Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", la comunidad de Piedra Blanca y los participantes de las distintas actividades dan continuidad a un programa que une la memoria, la reflexión y la fe en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú.