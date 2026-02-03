Catamarca es Chaya y Carnaval 2026: el Valle central se prepara para un febrero de tradición y arraigo

En las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), se llevó a cabo el lanzamiento oficial del circuito Catamarca es Chaya y Carnaval 2026. El evento, que reunió a los principales referentes de la cultura y a los artistas que protagonizarán los festejos, dejó sentadas las bases de lo que será un mes de febrero marcado por la albahaca, la harina y la chaya, elementos centrales de una celebración que trasciende lo festivo para posicionarse como un acto de identidad comunitaria.

La presentación estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín. Durante sus intervenciones, ambas funcionarias coincidieron en calificar al carnaval como una celebración popular ancestral e identitaria, profundamente arraigada en el corazón de la familia catamarqueña.

La secretaria Laura Maubecín destacó que el objetivo central de este circuito es la revalorización de estas tradiciones, señalando que cada rincón de la provincia posee su propio color e idiosincrasia. Asimismo, dedicó un reconocimiento especial a Alico Espilocín, quien hace diez años impulsó esta iniciativa, agradeciéndole por dar "el primer empujón" para consolidar lo que hoy es una celebración de gran escala.

Por su parte, la ministra Daiana Roldán subrayó el crecimiento sostenido de la propuesta en la última década. Lo que comenzó como un proyecto cultural se ha transformado hoy en un incentivo fundamental para el turismo. La funcionaria remarcó que la agenda está diseñada para que tanto los residentes como los visitantes extranjeros puedan llevarse consigo "una parte de nuestra tierra y de nuestra cultura".

Crónica de un calendario ancestral: de los compadres al comadrazgo

El circuito propone un recorrido físico y sensorial por el Valle Central. La programación inicia formalmente el jueves 5 de febrero, a las 19 horas, con el Jueves de Compadres en la Casa de la Puna, ubicada en la intersección de Avenida Recalde y Padre D'Agostino. Apenas dos días después, el sábado 7 a las 20 horas, el Club Sarmiento (Av. Acosta Villafañe 1300) recibirá a La Catuchaya, un encuentro convocado por el dúo Catuchos.

Uno de los momentos más esperados de la agenda tendrá lugar el jueves 12. En el marco del Jueves de Comadres, se ha convocado a la comunidad a las 18 horas en la esquina de Mota Botello y Rivadavia. Desde allí, se iniciará una caminata simbólica que incluirá cajas, albahaca, harina e instrumentos, culminando en la Plaza 25 de Mayo. Allí se realizará la ceremonia de comadrazgo, que este año se verá prestigiada con el madrinazgo de la reconocida bailarina Silvia Zerbini.

El despliegue del espíritu chayero en el Valle Central

La intensidad de los festejos continuará el viernes 13 a las 20 horas con la Caravana Catucha, nuevamente en el Club Sarmiento. El sábado 14, a partir de las 17:30 horas, el Patio del Urbano Girardi (Av. Ocampo 40) será sede de la Chaya de las Comadres, un espacio inclusivo que contará con actividades para las infancias y la tradicional ceremonia de bautismo para quienes debuten en la chaya.

La segunda mitad de febrero mantendrá el ritmo con las siguientes convocatorias:

Domingo 15: La Chaya de los Hermanos Rodríguez se desarrollará de 18 a 00 horas en el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Almafuerte N° 43).

La se desarrollará de en el (calle Almafuerte N° 43). Lunes 16: La jornada se dividirá en dos grandes focos. A las 20 horas , el Carnaval del Valle se celebrará en la Finca La Mercedita , en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú. Media hora más tarde, a las 20:30 horas , iniciará la histórica Chaya de Alico en el Club Juventud Unida de Santa Rosa (Av. Virgen del Valle 237).

La jornada se dividirá en dos grandes focos. A las , el se celebrará en la , en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú. Media hora más tarde, a las , iniciará la histórica en el (Av. Virgen del Valle 237). Martes 17: El cierre del circuito principal estará a cargo de la Chaya de los Galleguillo, de 14 a 20 horas, en La Mabel Campo & Arte, ubicada en Villa El Portezuelo, departamento Valle Viejo.

Esta estructura organizativa no solo busca fortalecer el encuentro comunitario, sino también generar un impacto positivo y tangible en la actividad cultural y económica de Catamarca, consolidando el mes de febrero como el epicentro de la alegría popular.